Un dispozitiv care reunește o lanternă, un radio, un difuzor și o baterie externă a devenit tot mai căutat în Europa. Este produs de o companie din Italia, care înregistrează un val de comenzi, în special din Marea Britanie, pe fondul interesului pentru kiturile de supraviețuire destinate primelor 72 de ore ale unei situații de urgență.

Lanternă, radio, difuzor și baterie externă într-un singur aparat Foto: Midland World/FB

Compania se numește Midland și are sediul european la Reggio Emilia, în regiunea Emilia-Romagna. Unul dintre produsele sale care se bucură de un succes deosebit este ER300 Pro, un dispozitiv multifuncțional conceput pentru situațiile în care alimentarea cu energie electrică și comunicațiile ar putea fi întrerupte.

Potrivit publicației italiene La Stampa, aparatul combină o lanternă, un radio, un difuzor cu conexiune Bluetooth și o baterie externă care poate fi reîncărcată cu ajutorul unui panou solar sau al unei manivele care acționează o dinamo.

Dispozitivul care poate funcționa fără priză

ER300 Pro este conceput pentru a oferi o sursă alternativă de energie și acces la informații atunci când infrastructura obișnuită nu mai funcționează. Bateria externă permite încărcarea telefoanelor și a altor dispozitive electronice, iar radioul AM/FM poate recepționa informații chiar și în cazul în care rețelele de telefonie mobilă sunt afectate.

Lanterna LED poate fi folosită pentru iluminat, iar aparatul dispune și de funcție de alarmă SOS. Un alt avantaj este posibilitatea de reîncărcare prin trei metode: USB-C, energie solară sau manivelă.

Lanternă, radio, difuzor și baterie externă într-un singur aparat Foto: Midland World/FB

Modelul are o baterie de 10.000 mAh și poate asigura, potrivit producătorului, până la două încărcări complete ale unui smartphone.

Midland este un brand cu o tradiție îndelungată în domeniul echipamentelor de comunicații. De-a lungul anilor, compania a furnizat stații radio CB utilizate de șoferi și radioamatori, iar ulterior și-a extins gama de produse către echipamente destinate situațiilor de urgență.

Marea Britanie, principala sursă a comenzilor

Gabriele Iori, reprezentant al companiei, a declarat pentru La Stampa că cea mai mare parte a cererii din ultimele săptămâni vine din Regatul Unit.

Creșterea interesului este legată de recomandările autorităților britanice, care au îndemnat populația să se pregătească pentru eventuale situații de criză și să aibă la dispoziție provizii și echipamente pentru cel puțin 72 de ore.

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„Grosul cererii din ultimele săptămâni vine din Regatul Unit”, a explicat reprezentantul companiei.

Distribuitorul britanic al Midland a rămas fără stocuri atât pentru modelul ER300 Pro, cât și pentru o versiune asemănătoare, dar cu performanțe mai reduse.

Cererea este importantă și în Europa de Est. Potrivit lui Gabriele Iori, Ucraina, Polonia și Republica Moldova se numără printre piețele interesate de gama Emergency a companiei. În aceste state, echipamentele sunt căutate atât pentru nevoi logistice imediate, cât și pentru pregătirea în eventualitatea unor scenarii de conflict.

Ce trebuie să conțină un kit pentru primele 72 de ore

Recomandările privind pregătirea pentru primele trei zile ale unei situații de urgență nu se limitează la achiziționarea unui radio sau a unei baterii externe. Oamenii sunt îndemnați să aibă în locuințe suficiente provizii pentru a putea face față unei perioade în care serviciile esențiale ar putea fi întrerupte.

Printre produsele recomandate se numără apa potabilă, alimentele neperisabile, recipientele pentru depozitarea apei, păturile izotermice, chibriturile rezistente la vânt și tabletele pentru purificarea apei.

Un kit de bază pentru 72 de ore, fără alimente, poate costa între 75 și 100 de lire sterline, potrivit informațiilor prezentate de Sky TG24.

Spre deosebire de Marea Britanie și de unele state din Europa de Est, în Italia interesul pentru aceste produse este legat mai ales de dezastrele naturale.

Cutremurele și inundațiile pot provoca întreruperi ale alimentării cu energie electrică și ale rețelelor de telefonie mobilă. În asemenea situații, un radio care funcționează independent de rețeaua electrică și o baterie externă pot deveni echipamente importante.

Reprezentantul Midland a amintit că firma a furnizat echipamente radio și Protecției Civile italiene în timpul unor situații de criză.