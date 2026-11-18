Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat miercuri, 18 noiembrie, că unele clădiri din România sunt atât de degradate încât nu mai pot fi consolidate în cazul unui cutremur, ci ar trebui demolate.

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„Legislaţia a fost adaptată astfel încât inclusiv clădirile rezidenţiale private să poată să fie consolidate pe fonduri publice, pe fonduri europene şi pe fonduri de stat şi să fie consolidate cu condiţia ca oamenii să nu vândă apartamentele după asta, pe o perioadă de timp.

Deci există deja măsuri luate, dar, din păcate, măsurile de consolidare a unei clădiri durează foarte mult, mai ales dacă vorbim de fonduri publice, sunt licitaţii, sunt proceduri pe care autorităţile locale trebuie să le facă”, a afirmat Raed Arafat într-o emisiune la B1 TV, potrivit News.ro.

Şeful DSU a spus că sunt şi imobile într-o stare atât de avansată de degradare încât ar trebui demolate şi reconstruite.

„Unele clădiri, în mod normal, nici nu merită să le consolidezi, trebuie demolate şi reconstruite”, a afirmat Raed Arafat, arătând că unele sedii ale detaşamentelor de pompieri au fost consolidate, iar altele au fost demolate total şi ridicate de la zero, „pentru că era total neeficientă” o consolidare a acestora.

În Capitală sunt aproximativ 2.800 de imobile încadrate la risc seismic, iar alte sute așteaptă încă o expertiză. Ritmul consolidărilor rămâne lent: doar 37 de clădiri au fost reabilitate în ultimele trei decenii.

„Sunt aproximativ 800 sau poate 1.000 pe care trebuie să le descoperim, pentru că oficial nu s-a uitat nimeni la ele”, a declarat Matei Sumbasacu, expert în seismologie în cadrul Asociației Re:Rise.

Cutremurul din Vrancea a fost resimțit și în Capitală

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7 produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea a avut o intensitate de gradul VI în zona epicentrală și s-a produs la o adâncime de aproximativ 120 de kilometri.

Mișcarea resimțită de populație a durat între cinci și zece secunde, a declarat Constantin Ionescu, directorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Misiunile de recunoaștere în teren desfășurate de echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) în județele Brăila, Buzău, Covasna, Galați, Iași, Neamț, Vrancea și Vaslui, precum și în municipiul București, s-au încheiat fără să fie raportate pagube materiale.

În județul Galați au fost înregistrate nouă apeluri la numărul de urgență 112 în urma seismului, iar șapte ambulanțe au fost trimise la intervenții.

Două persoane au fost rănite în urma cutremurului.

Traficul feroviar pe ruta Saligny–Fetești a fost întrerupt temporar. Autoritățile au decis să verifice podurile feroviare de la Cernavodă și Fetești, pentru a stabili dacă seismul a afectat infrastructura.