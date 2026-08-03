 Cel puțin 7 răniți după ce o clădire s-a prăbușit peste mai multe mașini în Sydney | adevarul.ro
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Cel puțin 7 răniți după ce o clădire s-a prăbușit peste mai multe mașini în Sydney

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Un zid al unei clădiri s-a prăbușit luni în cartierul Ultimo din Sydney, iar cărămizile și molozul au căzut peste mai multe vehicule aflate în apropiere. Șapte persoane au fost evaluate de echipele medicale, iar două dintre ele au fost transportate la spital în stare gravă.

Zidul a cedat şi o parte din clădire s-a prăbuşit. FOTO: captură X
Zidul a cedat şi o parte din clădire s-a prăbuşit. FOTO: captură X

Un zid al unei clădiri s-a prăbușit luni, în jurul orei 11:00 (ora 4:00 dimineața în România - n.r.), în suburbia Ultimo din Sydney, situată la aproximativ doi kilometri de centrul de afaceri al orașului. Incidentul a declanșat o intervenție amplă a echipajelor de urgență, după ce dărâmăturile au ajuns peste mai multe vehicule.

Paramedicii au ajuns rapid la fața locului și au evaluat șapte persoane. Două dintre acestea au fost transportate la spital în stare gravă.

Imaginile de la locul incidentului arată că zidul de sprijin al clădirii a cedat, iar o cantitate mare de cărămizi și moloz a acoperit partea din spate a unei camionete aparținând companiei Modus Projects, care făcea lucrări în zonă. Un al doilea vehicul al companiei, parcat în apropiere, pare să fi fost lovit de o cantitate mai mică de cărămizi.

Reprezentanții Modus Projects au precizat că imobilul în care s-a produs prăbușirea nu era un șantier administrat de companie.

„Desfășurăm lucrări doar la o proprietate învecinată”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei. „Niciun angajat sau contractor al Modus nu a fost implicat în incident și nimeni din cadrul companiei nu a fost rănit în urma prăbușirii.”

Un reprezentant al Departamentului de Pompieri din New South Wales a descris situația de la fața locului drept „foarte periculoasă” și a explicat că echipele au intervenit pentru a securiza rapid zona.

„La început a fost haos... Am lucrat pentru a ne asigura că putem aduce un anumit nivel de siguranță în această situație”, a declarat acesta pentru news.com.

Echipele de intervenție continuă să verifice zona pentru eventuale riscuri, inclusiv probleme legate de instalațiile electrice sau de posibile scurgeri de gaze.

Autoritățile au securizat perimetrul, iar stația de alimentare din apropiere a fost închisă preventiv. Clădirile din jur au fost evacuate.

Până acum nu au fost raportate persoane dispărute, însă echipele de intervenție continuă verificările pentru a se asigura că toate persoanele aflate în zonă au fost identificate.

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