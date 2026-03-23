O țară devine prima din NATO care va desfășura drone în toate unitățile de luptă. „Trebuie să modernizăm și să adaptăm continuu sistemele”

Olanda devine prima țară NATO care va desfășura drone în toate unitățile de luptă, urmând ca din aprilie să recruteze personal pentru noile unități de drone și contracarare a acestora.

Potrivit NL Times, armata olandeză va începe recrutarea a 1.000 - 1.200 de persoane.

Potrivit comandantului Onno Eichelsheim, atât utilizarea dronelor, cât și apărarea împotriva acestora joacă acum un rol mult mai important în războiul modern.

„Este o interacțiune diferită. Trebuie să modernizăm și să adaptăm continuu sistemele”, a spus acesta. Inițiativa va integra capabilități de drone în toate unitățile de luptă ale armatei, marcând o schimbare structurală.

Eichelsheim a precizat că Olanda este prima țară NATO care implementează o astfel de abordare cuprinzătoare.

Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii TV WNL Op Zondag. El a subliniat că decizia reflectă lecțiile învățate din conflictele recente din Ucraina și Orientul Mijlociu, unde războiul cu drone a devenit din ce în ce mai decisiv.

De asemenea, a evidențiat că o cooperare strânsă cu industria dronelor este esențială pentru succesul planului, invocând necesitatea actualizărilor tehnologice continue.

Extinderea vine în contextul în care aliații NATO, inclusiv Olanda, s-au angajat la un summit desfășurat anul trecut la Haga să crească semnificativ cheltuielile pentru apărare. Ținta pe termen lung este de 5% din PIB, ceea ce ar însemna aproape 50 de miliarde de euro pentru Olanda.

Exercițiile de primăvară „Hedgehog-2025”, organizate în Estonia, au demonstrat că experiența acumulată de Ucraina în utilizarea dronelor pe câmpul de luptă nu este încă pe deplin integrată în pregătirea forțelor NATO.

Potrivit scenariului exercițiilor, câmpul de luptă a fost făcut aproape „transparent”, prin recunoaștere permanentă și utilizarea intensivă a dronelor, pentru a simula condițiile unui conflict de mare intensitate.

Scopul a fost testarea capacității de adaptare a trupelor la noile realități ale războiului, însă rezultatul a fost considerat un eșec pentru forțele Alianței, conform analizei The Wall Street Journal.