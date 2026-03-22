Băsescu lansează un nou avertisment în legătură cu securitatea României și îl atacă pe șeful NATO: „Nu dă doi bani pe securitatea României”

Băsescu a declarat despre secretarul general NATO, Mark Rutte, că România nu trebuie să aibă încredere în el și că acesta „nu dă doi bani pe securitatea României".

Fostul președinte Traian Băsescu susține că războiul declanșat în Orientul Mijlociu a creat condiții favorabile pentru Rusia să avanseze în Ucraina și să se apropie de frontierele României.

„Oricând lucrurile pot evolua rău”, a avertizat el la România TV, îndemnând românii să fie pregătiți pentru scenarii negative.

Ucraina, abandonată. Rusia, avantajată

Băsescu este de părere că efortul militar al Statelor Unite s-a mutat pe Orientul Mijlociu. Presiunea asupra statelor europene de a-l susține pe Trump și pe Netanyahu crește. Iar Ucraina, spune fostul președinte, este „pur și simplu abandonată”, scrie Mediafax.

„Bătălia noastră trebuie să fie să-i ținem pe europeni implicați în sprijinirea Ucrainei”, a declarat Băsescu. Altfel, România riscă să se trezească cu armata lui Putin la frontieră.

Fostul președinte a menționat și blocajul creat de Viktor Orbán, care a împiedicat acordarea ajutorului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. „Ucrainenii sunt pe resurse proprii. E greu să faci față Rusiei doar cu resursele proprii”, a spus el.

Atacul la adresa lui Rutte

O declarație dură l-a vizat pe secretarul general NATO, Mark Rutte. Băsescu l-a cunoscut în Consiliul European și spune că România nu trebuie să aibă încredere în el.

El a criticat mesajul lui Rutte, pe care îl consideră orientat exclusiv spre satisfacerea lui Trump, nu spre securitatea flancului estic.

„Vine cu sloganul: niciun centimetru de teritoriu NATO nu va fi neapărat. Dar acum îți spune: hai să ne ducem toți în Golf”, a ironizat Băsescu.

Pericolul unui al Treilea Război Mondial

Fostul președinte a ridicat și o întrebare mai largă. Ce s-ar întâmpla dacă statele NATO ar trimite forțe militare în Golf pentru a-l susține pe Trump și pe Netanyahu? Care ar fi reacția Rusiei și a Chinei?

„Nu cumva ne îndreptăm din prostie către al Treilea Război Mondial?”, a întrebat Băsescu .

El a cerut o prezență militară americană concretă în Marea Neagră. „Nu l-am auzit pe Rutte să spună că ar trebui să punem un distrugător american în Marea Neagră”, a concluzionat fostul președinte.