Vineri, 13 Februarie 2026
Adevărul
Rusia a lansat un nou baraj de drone și rachete rusești asupra orașelor ucrainene

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Rusia a lansat un atac cu rachete și drone asupra Ucrainei, în noaptea de 12 februarie, vizând în principal Kiev, Dnipro, Odesa și Harkov, conform informațiilor furnizate de Forțele Aeriene.

Atac rusesc asupra orașului Odesa FOTO X
Atac rusesc asupra orașului Odesa FOTO X

Acest atac survine în contextul ezitării Moscovei de a se angaja față de o nouă rundă de discuții de pace propuse de Statele Unite, conform declarațiilor președintelui Volodimir Zelenski.

Forțele Aeriene au raportat că Rusia a lansat 24 de rachete balistice Iskander-M/S-300, o rachetă aer-sol ghidată Kh-59/69 și 219 drone în cursul nopții.

Apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 213 ținte, însă cel puțin nouă rachete și 19 drone și-au atins țintele.

Zelenski a declarat că principala țintă a atacului a fost sectorul energetic al Ucrainei, inclusiv instalații de generare a energiei și substații din Kiev, Odesa și Dnipro.

Primarul Kievului Vitali Kliciko a raportat rănirea și spitalizarea a două persoane.

DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, a comunicat că peste 107.000 de locuitori ai Kievului au rămas fără alimentare cu energie electrică în urma atacurilor asupra instalațiilor energetice.

Atacurile rusești au avariat clădiri rezidențiale din districtele Dniprovskyi și Darnytskyi, inclusiv o clădire cu nouă etaje și fațada unei clădiri cu 16 etaje. Poliția a recuperat un motor de la o dronă doborâtă dintr-un apartament de la ultimul etaj.

Dmytro Bahmatov, șeful Administrației districtului Desnianskyi, a informat că activitatea termocentralei TPP-6 din Kiev, situată în districtul Troieshchyna, a fost oprită din nou în urma atacului, adâncind criza de alimentare cu energie.

În Dnipro, Suspilne a raportat rănirea a patru persoane, inclusiv doi copii, și avarierea a aproximativ 10 clădiri rezidențiale. Viceprim-ministrul Oleksii Kuleba a spus că 10.000 de abonați au rămas fără încălzire.

Administrația Militară din Odesa a raportat rănirea unui bărbat și avarierea infrastructurii civile și critice. Forțele ruse au lovit o instalație energetică DTEK, aceasta fiind cea de-a 31-a substație majoră DTEK din regiune avariată de la începutul invaziei pe scară largă.

DTEK a precizat că Rusia a atacat una dintre termocentralele sale, avariind semnificativ echipamentul, într-un al 11-lea atac masiv asupra termocentralelor companiei din octombrie 2025.

În Harkov, au fost introduse programe de întrerupere de urgență a energiei electrice. În districtul Saltivka, un bărbat de 38 de ani a fost rănit după ce a sărit de la fereastra etajului al treilea după ce un incendiu a izbucnit apartamentul său, conform informațiilor furnizate de DTEK.

Volodimir Zelenski a comunicat disponibilitatea echipei de negociere ucrainene pentru o nouă rundă de negocieri cu Rusia

Ucraina și-a exprimat disponibilitatea pentru desfășurarea de noi runde de discuții cu delegația rusă, însă, până miercuri noaptea, nu a primit un răspuns din partea Rusiei cu privire la propunerile avansate pentru săptămâna următoare.

Zelenski a denunțat de asemenea, dezinformări referitoare la presupusa utilizare a rachetelor balistice Oreșnik, subliniind că aceste acțiuni nu favorizează procesul de pace.

În după-amiaza zilei de 12 februarie, Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat posibilitatea lansării unei rachete balistice rusești cu rază medie de acțiune. Canale de monitorizare au vehiculat informații privind o posibilă lansare a unei rachete Oreșnik de pe poligonul Kapustin Yar. Forțele Aeriene nu au confirmat aceste informații, ulterior fiind anulat semnalul de alarmă.

Pe 11 februarie, Zelenski a reiterat disponibilitatea Ucrainei de a participa la o nouă rundă de negocieri, propunând Miami sau Abu Dhabi drept posibile locații. Partea rusă nu a confirmat încă prezența. Potrivit președintelui ucrainean, propunerea organizării întâlnirii în Miami a fost înaintată de Statele Unite, Ucraina manifestându-și prompt disponibilitatea de a continua discuțiile. Se așteaptă în continuare un răspuns din partea Rusiei, care, conform informațiilor disponibile, deliberează încă asupra calendarului.

