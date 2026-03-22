Mark Rutte: NATO „nu poate confirma” afirmațiile Israelului despre capacitatea rachetelor Iranului

Război în Orientul Mijlociu
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că alianța „analizează” afirmațiile Israelului potrivit cărora Iranul ar deține acum rachete capabile să lovească capitale europene, potrivit BBC.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Secretarul general al NATO, Mark Rutte FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Mark Rutte a declarat, în cadrul emisiunii Face the Nation, că NATO „nu poate confirma acest lucru în acest moment”, dar a adăugat că, dacă se dovedește a fi adevărat, „este o dovadă în plus că ceea ce face președintele (...) este crucial”.

„Ceea ce știm sigur este că sunt foarte aproape de a avea această capacitate”, dar a precizat că „în ceea ce privește baza din Marea Britanie, Diego Garcia, încă evaluăm situația”.

Dacă afirmațiile se confirmă, „înseamnă că deja dețin această capacitate. Dacă nu sunt adevărate, știm că sunt foarte aproape de a o avea”.

Șeful Armatei Israeliene a avertizat cu o zi în urmă că rachetele balistice iraniene, capabile să parcurgă 4.000 de kilometri, nu vizează doar Orientul Mijlociu. Berlin, Paris și Roma sunt toate în zona de amenințare directă, a spus generalul Eyal Zamir.

„Aceste rachete nu sunt destinate Israelului. Raza lor acoperă capitale europene - Berlin, Paris și Roma sunt toate în zona de amenințare directă”, a spus Zamir.

Amintim că purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, Esmail Baghaei, a amenințat, luni, România cu „un răspuns politic și juridic adecvat”, după decizia țării noastre de a da voie americanilor să folosească bazele militare pentru reaprovizionarea avioanelor folosite în misiuni în Orientul Mijlociu.

„Avertizăm toate statele să nu devină parte a crimei de agresiune împotriva Iranului și a poporului iranian. Aceste zile vor trece, iar Iranul va ieși din această încercare cu demnitate și cu fruntea sus. Nicio țară nu ar trebui să-și permită să ofere, în mod direct sau indirect, facilitățile sale Statelor Unite sau regimului sionist, pentru a ajuta partea agresoare”, a transmis Esmail Baghaei, potrivit Iran International.

El a adăugat: „În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică.”

