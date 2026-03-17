„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”. Cum au învins ucrainenii forțele NATO, în timpul unor exerciții militare în largul Portugaliei. Care a fost arma secretă

Ucrainenii au reușit, din nou, să dea peste cap calculele forțelor navale ale NATO, într-un scenariu de exercițiu care, deși simulat, spune multe despre realitatea din teren.

În cadrul manevrelor REPMUS/Dynamic Messenger 2025, o echipă coordonată de Ucraina, desemnată să joace rolul „inamicului”, a identificat vulnerabilități serioase în dispozitivul Alianței și a reușit să „scufunde” cel puțin o fregată aliată, potrivit detaliilor publicate de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Un participant ucrainean la exerciții a explicat că, în cinci scenarii desfășurate în largul Portugaliei, au fost simulate atât apărarea porturilor și convoaielor, cât și atacuri asupra acestora. De fiecare dată, echipa „roșie” — condusă de Ucraina — a învins forțele NATO.

Arma secretă: dronele maritime Magura V7

Vorbim despre ambarcațiuni fără pilot, de mici dimensiuni, rapide, capabile fie să lovească direct navele inamice, fie să le atace cu armamentul instalat la bord.

De altfel, exact astfel de sisteme, combinate cu rachete și alte mijloace, au permis Ucrainei, după invazia rusă din 2022, să împingă flota rusă din vestul Mării Negre — în ciuda faptului că nu dispune de nave de mari dimensiuni.

Un moment-cheie a fost în aprilie 2022, când a fost scufundat crucișătorul Moskva, nava-amiral a Flotei ruse din Marea Neagră. Ulterior, Rusia a fost nevoită să-și mute baza principală de la Sevastopol la Novorossiisk, mai spre est. Nici acolo însă nu a fost complet în siguranță: în decembrie anul trecut, un submarin rusesc a fost atacat de o dronă subacvatică ucraineană.

Revenind la exercițiile NATO, echipa „roșie” a inclus unități americane, britanice, spaniole și din alte state, însă coordonarea generală a aparținut Ucrainei. Scopul: testarea, în condiții cât mai apropiate de realitate, a noilor tehnologii, inclusiv în medii simulate de război electronic și recunoaștere acustică.

„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”

Ucrainenii au venit cu mai multe variante ale dronei Magura V7: unele echipate pentru recunoaștere și încărcături explozive, altele cu mitraliere. Și celelalte state participante au utilizat drone navale, însă rezultatele au fost, cel puțin în aceste scenarii, dezechilibrate.

Regulile au fost clare: nu se trage real. Victoria era decisă de cine „prinde primul în vizor” ținta — fapt confirmat video. Dacă o dronă fixa radarul unei nave înainte de a fi detectată, atacul era considerat reușit. Dacă echipajul observa primul drona, aceasta era declarată interceptată.

La exerciții au participat zeci de unități, inclusiv avioane și nave de mari dimensiuni, de ambele părți. La finalul celei de-a patra săptămâni, bilanțul a fost net: victoria a revenit echipei „roșii”.

Concluzia, formulată la Kiev, este una care ridică semne de întrebare pentru Alianță: sistemele fără pilot, combinate cu experiență reală de luptă și planificare eficientă, reprezintă o amenințare serioasă pentru forțele navale NATO, care nu sunt încă pe deplin pregătite pentru astfel de atacuri.

Un episod sugestiv: într-un atac simulat asupra unui convoi, o fregată a fost „lovită” de atâtea ori încât, într-un scenariu real, s-ar fi scufundat. După mai multe „impacturi”, marinarii NATO au scris pe chat: „Ne atacați sau nu?” — fără să realizeze că atacul începuse deja.

Explicația oferită de partea ucraineană este tăioasă: problema nu era că nu puteau opri atacul, ci că „nici măcar nu ne-au văzut dronele”.

Nu este prima lecție de acest tip. În timpul exercițiului Hedgehog, desfășurat în Estonia, un grup restrâns de specialiști ucraineni în drone au reușit să scoată din joc două batalioane NATO. La Bruxelles, reacția a fost una de surpriză: oficialii au admis că nivelul de pregătire pentru un război al dronelor, de tipul celui din Ucraina, este încă insuficient.