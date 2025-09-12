search
O tânără „şi-a vândut sufletul” pentru păpușile Labubu. Biserica i-a recomandat să meargă la psihiatru

O fată din Moscova și-a „vândut oficial sufletul” pentru colecția păpușile Labubu și pentru un bilet la un concert al cântăreţei folk ruse Nadejda Kadîşeva.

Tânăra și-a cumpărat păpuși Labubu cu banii primiți FOTO Shutterstock
Tânăra și-a cumpărat păpuși Labubu cu banii primiți FOTO Shutterstock

Totul a pornit de la un anunț postat pe internet de un bărbat pe nume Dmitri, prin care oferea vânzarea unui suflet pentru 100.000 de ruble. El spune că este vorba doar de o farsă care a scăpat de sub control, scrie presa rusă.

O tânără de 26 de ani din Moscova, pe nume Katrina, a răspuns însă la anunț și a acceptat tranzacția. Ea a semnat și un document, pe care l-a sigilat cu sânge.

Conform canalului de Telegram Mash, rusoaica și-a cheltuit recompensa pe păpuși Labubu de colecție și intenționează să folosească restul banilor pentru un bilet la concertul cântăreței Nadejda Kadîșeva.

FOTO Mash.ru
FOTO Mash.ru

Tânăra a mai declarat că nu o interesează ce se întâmplă cu sufletul ei de acum înainte și că alegerea rămâne la discreția noului „proprietar”.

Reacția bisericii ruse

Biserica Ortodoxă Rusă a numit deja moscovita „păcătoasă”, afirmând că „a ales partea răului”, și i-a recomandat să se adreseze unui psihiatru din cadrul bisericii cât mai curând posibil.

Dmitri, la rândul său, a ajuns să fie considerat „Diavolul”, în interpretarea ortodoxă, deoarece a cumpărat un suflet.

Anterior, s-a raportat că popularitatea păpușilor Labubu a dus la apariția în China a „doctorilor de jucării”, care repară aceste păpuși.

Europa

