23 August 2025
Industria jucăriilor asistă la o schimbare dramatică, vânzările păpușilor urâte lansate de Pop Mart depășindu-le pe cele ale frumoaselor și longevivelor Barbie, potrivit unei analize de piață.

Monstruleții LaBubu se vând mai bine decât păpușile Barbie FOTO Shutterstock
Monstruleții LaBubu se vând mai bine decât păpușile Barbie FOTO Shutterstock

Pop Mart, compania chineză care produce păpușile Labubu, a depășit giganții tradiționali ai jucăriilor, precum Mattel și iconica sa păpușă Barbie, atât în ceea ce privește valoarea de piață, cât și ritmul de creștere. Această transformare reflectă schimbări mai profunde în comportamentul consumatorilor, determinate de platformele de socializare și de o nouă generație de colecționari care apreciază mai mult noutatea decât nostalgia.

Pop Mart a început ca un simplu magazin de gadgeturi, dar a evoluat într-o platformă globală pentru consumul emoțional, consideră analistul eToro Bogdan Maioreanu. „Succesul companiei provine din strategia sa de „cutii surpriză”, în care pachetele sigilate își dezvăluie conținutul numai după achiziție. Acest model, combinat cu personaje captivante și construirea unei comunități, exploatează dorințele fanilor săi de recompense, surprize și conexiuni sociale. Asta se reflectă în performanța financiară a companiei care, în prima jumătate a anului 2025, a fost spectaculoasă. Este un model diferit de cel utilizat de Mattel, care se bazează pe mărci consacrate, precum Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price și American Girl, pe comerțul tradițional cu amănuntul, pe povești, adaptând drepturile de proprietate intelectuală (IP) pentru producția de filme și desene animate, pe produse licențiate și pe colaborări cu alte companii de divertisment”, se menționează în analiză.

Personajul Labubu, parte a francizei „The Monsters” a Pop Mart, opera artistului din Hong Kong, Kasing Lung, a devenit cea mai importantă sursă de venituri a companiei. În prima jumătate a anului 2025, seria „The Monsters” a generat venituri de 4,81 miliarde de yuani (670 de milioane de dolari), reprezentând 34,7% din veniturile totale ale Pop Mart. Aceasta reprezintă o creștere uimitoare de 668% față de aceeași perioadă din 2024. Pentru a pune acest lucru în perspectivă, veniturile Labubu în primele șase luni din 2025 au depășit vânzările unor mărci iconice de jucării precum Barbie ($632 de milioane de dolari în aceeași perioadă pentru segmentul păpușilor). Personajul a atins ceea ce Pop Mart descrie ca „proeminență IP” și este recunoscut ca „unul dintre cele mai căutate IP-uri ale companiei în prima jumătate a anului 2025”.

Monstruleți LaBubu de diferite culori
Monstruleții LaBubu se vând mai bine decât păpușile Barbie FOTO Shutterstock

Impactul Labubu este foarte bine ilustrat în segmentul jucăriilor de pluș al Pop Mart. Această categorie a înregistrat o creștere explozivă de 1.276% față de anul precedent în prima jumătate a anului 2025, ajungând la 6,14 miliarde de yuani (peste 850 de milioane de dolari) și reprezentând 44% din cifra de afaceri totală. Aceasta reprezintă o schimbare masivă față de doar 9,8% din venituri în iunie 2024. Transformarea segmentului jucăriilor de pluș a fost determinată în totalitate de produsele Labubu, în special de versiunile virale de brelocuri care au devenit accesorii de modă populare pentru celebrități precum Rihanna, Kim Kardashian și Lisa din grupul K-pop Blackpink, dar și Paris Hilton, RM și V din trupa K-Pop BTS, Lizzo și chiar David Beckham. Aceste brelocuri mici, „urâte-dar-drăguțe”, introduse la sfârșitul anului 2023, au devenit produsul care a propulsat expansiunea internațională a Pop Mart și intră acum în lumea modei fiind adesea văzute atașate la genți de lux. Jurnaliștii au atribuit în mare parte vedetei K-pop Lisa lansarea trendului Labubu la mijlocul lunii aprilie 2024, când o fotografie informală în care ea se îmbrățișa fericită cu un Labubu proaspăt scos din cutie a apărut pe Instagram.

Păpușile false au invadat Marea Britanie

Succesul viral al Labubu nu a fost lipsit de controverse. În mai, Pop Mart a suspendat toate vânzările în magazinele din Marea Britanie ale jucăriilor de pluș din colecția „The Monsters” din cauza haosului creat de la cozile imense, aglomerație și chiar bătăi între clienți. Tot în Marea Britanie, autoritățile de reglementare în domeniul protecției consumatorilor au avertizat că păpușile Labubu false, care au inundat piața britanică, pot prezenta un risc de sufocare pentru copiii mici. În timp ce păpușile originale se vând cu 20-30 de euro într-o cutie „surpriză”, unele dintre păpuși au devenit obiecte de colecție, fiind vândute cu până la 10.585 de dolari.

În contrast puternic, Mattel s-a confruntat cu dificultăți semnificative. Veniturile companiei în al doilea trimestru al anului 2025 au scăzut cu 6%, până la 1,019 miliarde de dolari, cu performanțe deosebit de slabe în categoria păpușilor. Vânzările Barbie au scăzut cu 19% în ultimul trimestru, generând venituri de 335 de milioane de dolari. Capitalizarea bursieră a Mattel se ridică în prezent la aproximativ 5,78 miliarde de dolari, fiind depășită de valoarea de piață a Pop Mart, care a ajuns la 53,70 miliarde de dolari în august. O parte din succesul Pop Mart poate fi atribuit capacității sale de a atrage și cumpărători adulți, în timp ce publicul Mattel este format în principal din copii, ceea ce oferă Pop Mart o bază de clienți mai largă, cu un buget mai mare.

În timp ce Pop Mart se bucură de succes, unii analiști își exprimă îngrijorarea cu privire la sustenabilitatea afacerilor bazate pe trenduri. Dependența companiei de marketingul viral pe rețelele sociale și de promovarea de către vedete creează atât oportunități, cât și vulnerabilități. Riscurile sunt clare, cu peste o treime din venituri dependente de Labubu, vedem aici un caz clasic: dacă entuziasmul scade, impactul este imediat. Modelul de business al Pop Mart se confruntă, de asemenea, cu potențiale provocări de reglementare, în special în ceea ce privește vânzările de cutii surpriză către minori. Autoritățile chineze au solicitat deja reglementări mai stricte pentru astfel de produse comercializate copiilor sub opt ani. Am văzut acest lucru în industria jocurilor video, unde mai multe țări au investigat sau implementat reglementări privind loot box-urile, unele dintre ele declarându-le ilegale în conformitate cu legile privind jocurile de noroc. În plus, compania trebuie să facă față provocării de a menține interesul consumatorilor dincolo de faza virală inițială, în timp ce își extinde portofoliul de proprietate intelectuală.

Cultura globală a consumatorilor s-a schimbat

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock
Contrastul dintre Pop Mart și Mattel ilustrează schimbări mai ample în cultura globală a consumatorilor. Succesul Pop Mart reprezintă o schimbare fundamentală în modul în care jucăriile sunt comercializate, vândute și consumate. Modelul de business al companiei combină produsele fizice cu strategii de marketing din era digitală, creând un nou tip de colecție care se adresează atât copiilor, cât și adulților. Platformele de socializare au schimbat fundamental modul în care preferințele consumatorilor apar și se răspândesc la nivel global. În timp ce Facebook s-a transformat într-un spațiu de publicitate și bule algoritmice, adevăratul motor al schimbării a fost TikTok, care a accelerat modelele de consum global. Un singur videoclip viral poate acum să perturbe întregi lanțuri de aprovizionare, să declanșeze creșteri de prețuri și să răstoarne previziunile pieței, așa cum am văzut în cazul ceaiului matcha, al ciocolatei Dubai și, acum, al păpușilor Labubu.

„Rămâne de văzut dacă modelul Pop Mart reprezintă o schimbare permanentă sau o perturbare temporară a industriei jucăriilor. Datele actuale sugerează că industria tradițională a jucăriilor trebuie să se adapteze rapid pentru a rămâne relevantă într-o eră în care marketingul viral și influența rețelelor sociale pot remodela piețe întregi practic peste noapte”, susține analistul eToro.

