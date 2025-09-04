search
Video O strângere de mână între Putin și liderul Azerbaidjanului alimentează zvonurile despre un nou război

0
0
Publicat:

Un gest tensionat făcut de președintele rus Vladimir Putin la întâlnirea cu liderul azer Ilham Aliev, a reaprins temerile că după războiul din Ucraina ar putea urma un conflict în Caucaz.

Întâlnirea a părut una tensionată FOTO Captură video
Întâlnirea a părut una tensionată FOTO Captură video

Liderul rus a părut să încerce să-l evite pe președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, 63 de ani, în timp ce demnitarii se adunau înaintea unei mari parade militare desfășurate în această dimineață la Beijing. Dar un alt invitat i-a ieșit lui Putin în cale, forțându-l să salute într-un moment marcat de tensiuni profunde între cei doi lideri, scrie Mirror.co.uk.

Putin – care purta pantofi cu platforme înalte pentru a-și crește statura de 1,70 m – a strâns apoi pe fugă mâna primei doamne și vicepreședinte al Azerbaidjanului, Mehriban Alieva, 61 de ani, însă momentul a părut extrem de tensionat.

În secundele care au urmat, liderul rus, 72 de ani, a încercat grăbit să treacă mai departe, evitându-și fostul aliat apropiat.

Tensiunile dintre Rusia și Azerbaidjan au crescut în ultimele luni după ce o unitate rusă de apărare antiaeriană a tras asupra unui avion Azerbaijan Airlines E190 deasupra Ceceniei, ceea ce a dus la un accident aviatic teribil în Kazahstan, soldat cu moartea a 38 dintre cei 67 de pasageri, în ajunul Crăciunului trecut.

Putin și-a cerut scuze, dar l-a indignat pe Aliev prin refuzul de a-și asuma în mod oficial responsabilitatea pentru acțiunile trupelor sale. „Știm exact ce s-a întâmplat – și putem dovedi asta”, declara atunci Aliev, pe care rușii îl văd drept un susținător al Ucrainei și din ce în ce mai apropiat de Occident.

„Nu vrem război… [dar] trebuie să fim pregătiți de război în orice moment… dacă mintea bolnavă a cuiva decide să provoace Azerbaidjanul, va regreta”, a adăugat acesta.

Între timp, serviciile secrete ale lui Putin au orchestrat arestări ale etnicilor azeri în Rusia, existând relatări că victimele au fost bătute cu bestialitate. La rândul său, Baku a arestat cetățeni ruși în Azerbaidjan, inclusiv angajați ai presei de propagandă a Kremlinului.

Analiștii politici se tem că, dacă se va ajunge la pace în Ucraina, Putin ar putea avea nevoie de un nou război pentru a menține represiunea în Rusia și pentru a susține economia de război a țării.

Un blogger militar pro-Kremlin a sugerat, făcând aluzie la Azerbaidjanul bogat în petrol: „Caspica ar putea deveni în curând un nou teatru al operațiunilor militare.” Propagandistul Yury Podolyaka a afirmat, la rândul său, că războiul din Ucraina „s-ar putea să nu fie ultima operațiune militară specială a generației noastre”, sugerând un posibil conflict cu Azerbaidjanul.

Generalul rus și deputat ultranaționalist Andrei Guruliov a lăsat, de asemenea, să se înțeleagă posibilitatea unui război, în contextul pierderii influenței Rusiei în această regiune a fostei URSS, după acordurile de pace dintre Azerbaidjan și Armenia.

Europa

