„Credem în victoria noastră”. Putin promite triumful Rusiei în războiul din Ucraina în mesajul de Anul Nou. Cuvinte de laudă pentru soldați

Președintele Vladimir Putin a folosit tradiționalul său discurs de Anul Nou, miercuri, pentru a proiecta o imagine a rușilor uniți în spatele forțelor armate ale țării și a războiului din Ucraina, promițând victoria pe câmpul de luptă, în timp ce conflictul se apropie de al patrulea an.

În discursul difuzat pe canalele de stat, liderul de la Kremlin a vorbit despre unitatea poporului rus și despre rolul fiecărui cetățean în construirea viitorului țării.

Președintele Vladimir Putin a subliniat că „planurile noastre se vor împlini cu siguranță” și că Rusia crede în victorie, informează presa de la Moscova.

„În fața noastră este viitorul. Și cum va fi el depinde în mare măsură de noi. (...) Ne bazăm pe propriile forțe, pe cei care ne sunt aproape, dragi și apropiați, și suntem întotdeauna pregătiți să întindem o mână de ajutor. Un astfel de sprijin reciproc ne oferă încrederea că tot ce ne-am propus, speranțele și planurile noastre se vor împlini cu siguranță”, a afirmat Putin.

El a mai subliniat că munca și realizările fiecăruia contribuie la istoria milenară a Rusiei, iar unitatea națională garantează suveranitatea și securitatea țării.

Mesaj special pentru soldați

Putin a transmis și un mesaj special pentru soldații aflați pe front.

„Ați luat asupra voastră responsabilitatea de a lupta pentru pământul natal, pentru adevăr și dreptate. Milioane de oameni din întreaga Rusie, vă asigur, sunt împreună cu voi în această noapte de Anul Nou. Se gândesc la voi, empatizează, au speranță în voi. Suntem uniți printr-o iubire sinceră, dezinteresată și devotată pentru Rusia. Credem în voi și în victoria noastră”, a spus liderul rus.