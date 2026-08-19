 O persoană a murit și peste 200 s-au îmbolnăvit în urma unui focar de salmoneloză în Marea Britanie | adevarul.ro
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O persoană a murit și peste 200 s-au îmbolnăvit în urma unui focar de salmoneloză în Marea Britanie

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O persoană a murit și peste 200 de persoane s-au îmbolnăvit în urma unui focar de salmoneloză la nivel național în Marea Britanie, pe care autoritățile sanitare l-au asociat cu consumul de ouă importate.

Dureri de burtă
Salmonella provoacă dureri de burtă FOTO: Shutterstock

Cele 207 de persoane afectate au vârste cuprinse între sub un an și 90 de ani, potrivit Agenției pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie (UKHSA), care conduce ancheta privind acest focar.

Se pare că acestea au consumat ouăle contaminate în cafenele și restaurante, și nu acasă, potrivit The Guardian.

UKHSA a exclus ca sursa să fie ouăle sau carnea de pasăre produse în Marea Britanie și a declarat că dovezile disponibile indică ouăle importate în Marea Britanie. Agenția colaborează cu alte țări europene, prin intermediul sistemului comun de supraveghere a amenințărilor la adresa sănătății, pentru a identifica modul în care a început focarul.

Agenția a declarat că nu poate divulga detalii despre persoana decedată sau despre circumstanțele decesului, deoarece acestea fac obiectul unei anchete în curs.

Aceasta a precizat că cel puțin 34 de persoane s-au îmbolnăvit atât de grav de salmoneloză, boala cauzată de salmonella, încât au trebuit să fie internate în spital, iar două dintre ele au suferit o infecție a sângelui.

Autoritățile au stabilit, prin secvențierea întregului genom, că toate cele 207 de cazuri sunt legate de o singură tulpină de salmonella. Primul caz a fost identificat pe 11 august 2025, dar majoritatea au fost identificate începând cu mijlocul lunii trecute.

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Anglia (199), șase în Scoția și câte unul în Țara Galilor și în Irlanda de Nord. Londra a înregistrat până acum 47 de cazuri, iar regiunea Yorkshire și Humber, 38 de cazuri.

„Nu este vorba de un incident izolat. Acest focar este strâns legat de unul din 2025, care a fost, de asemenea, asociat cu ouăle importate, tulpina identificată fiind similară din punct de vedere genetic în cei doi ani”, a declarat dr. Safi Rehman, cercetător asociat la King’s College London.

Comunicatul UKHSA prin care se avertizează publicul cu privire la focar, emis marți dimineață, preciza: „Sunt în curs investigații epidemiologice și privind lanțul alimentar de amploare pentru a identifica sursa și originea contaminării responsabile de îmbolnăviri.

În urma interviurilor cu 114 dintre persoanele care s-au îmbolnăvit, au fost identificate „cinci unități de alimentație publică la care două sau mai multe cazuri independente au declarat că au fost în săptămâna anterioară apariției simptomelor. Aceste unități de alimentație publică sunt asociate cu un total de 24 de cazuri”. Agenția nu a dezvăluit numele celor cinci unități.

Aceasta a adăugat: „Anchete efectuate până în prezent asupra lanțului alimentar au stabilit că aceste unități sunt aprovizionate cu ouă provenite din surse multiple, inclusiv de la importatori de ouă. Anchete locale au identificat, de asemenea, posibile evenimente care prezintă risc de contaminare încrucișată în cadrul a două dintre aceste unități. În acest moment, nu s-a identificat nicio legătură cu ouăle sau păsările de curte produse în Regatul Unit.”

Hannah Charles, epidemiologul-șef al agenției pentru infecții gastrointestinale, a declarat: „Colaborăm cu Agenția pentru Standarde Alimentare și cu alte agenții de sănătate publică pentru a investiga un focar de salmoneloză care ar putea avea legătură cu ouăle importate din afara Regatului Unit. Salmoneloza este adesea cauzată de consumul sau manipularea alimentelor contaminate și se poate transmite, în cazuri rare, de la o persoană la alta. Salmonela provoacă, în general, o boală ușoară, deși grupurile vulnerabile cu sistemul imunitar slăbit pot prezenta forme mai severe ale bolii. Simptomele unei infecții cu salmonella includ diaree, crampe abdominale și, uneori, vărsături și febră. Orice persoană îngrijorată de aceste simptome ar trebui să contacteze în primul rând medicul de familie sau serviciul de urgență”.

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