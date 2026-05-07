O însoțitoare de zbor, internată în spital după ce a intrat în contact cu o pacientă infectată cu hantavirus

O însoțitoare de bord a companiei aeriene KLM a fost internată în spital din cauza unei posibile infecții cu hantavirus, după ce a intrat în contact cu o femeie olandeză în vârstă de 69 de ani, care a murit o zi mai târziu din cauza virusului.

Femeia a fost preluată de acasă, miercuri noaptea, de echipaje medicale. Informația a fost confirmată pentru RTL Nieuws de Ministerul Sănătății, Bunăstării și Sportului din Olanda.

Pasagera în vârstă de 69 de ani a murit din cauza hantavirusului la Johannesburg, pe 26 aprilie. Cu o zi înainte, aceasta se aflase pentru scurt timp la bordul unei aeronave KLM, în orașul sud-african.

„Având în vedere starea de sănătate a pasagerei la acel moment, echipajul a decis să nu îi permită îmbarcarea”, a transmis KLM într-un comunicat publicat miercuri.

Însoțitoare de bord, izolată

Potrivit presei olandeze, este vorba despre un zbor care a plecat din Johannesburg spre Amsterdam pe 25 aprilie, la ora 23:15. După ce pasagera a fost coborâtă din avion, cursa a decolat spre Olanda.

Între timp, s-a aflat că o însoțitoare de bord aflată la bordul aeronavei a fost transportată la Amsterdam UMC după ce a prezentat simptome ușoare. Ea este acum izolată și este testată pentru depistarea virusului.

Potrivit autorităților sanitare, perioada dintre infectare și apariția simptomelor poate varia de la câteva zile până la 60 de zile. De regulă, aceasta este de două până la patru săptămâni.

Pasagerii aflați la bordul acestui zbor vor fi informați cât mai curând de către serviciile de sănătate publică GGD. Până în prezent, autoritățile nu au emis recomandări concrete privind măsurile pe care pasagerii ar trebui să le ia.

Trei persoane au murit la bord

Trei persoane aflate la bordul navei de croazieră au murit după ce s-au îmbolnăvit grav în timpul voiajului: un cuplu de olandezi din Friesland și o membră a echipajului din Germania.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) anunțase anterior că există un pacient în stare gravă și alte trei persoane cu simptome ușoare.

Ministerul Sănătății din Africa de Sud a transmis anterior că doi pasageri de pe nava de croazieră Hondius, testați pozitiv pentru virus, au fost infectați cu așa-numita variantă andină.

Această variantă provoacă simptome severe, precum febră ridicată, probleme respiratorii, afecțiuni pulmonare grave și insuficiență cardiacă. De asemenea, virusul se poate transmite de la o persoană la alta prin contact apropiat.

În prezent, 146 de persoane din 23 de naționalități diferite sunt blocate pe navă. Vasul se pregătește să plece din Capul Verde spre Europa, după ce autoritățile spaniole au permis acostarea în Insulele Canare.