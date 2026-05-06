Alertă Hantavirus după decesele de pe nava MV Hondius: simptomele cheie și perioada de incubație, anunțate de experți

Experții Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor au enumerat principalele simptome și perioada de incubație a Hantavirus, virusul care a provocat decesul mai multor persoane de pe nava de croazieră MV Hondius, aflată în Atlantic.

Infecția cu Hantavirus este o boală virală rară, transmisă în principal prin contactul cu rozătoare infectate sau cu excrementele acestora. De cele mai multe ori, oamenii se infectează inhalând particule contaminate din aer, mai ales în spații închise unde au fost rozătoare.

Infecția cu hantavirus poate provoca trei tipuri principale de boală, în funcție de tulpina de hantavirus:

Febră hemoragică cu sindrom renal (HFRS): o boală infecțioasă caracterizată prin febră, tendințe de sângerare și probleme renale (în principal în Europa și Asia).

Nefropatie epidemică: o afecțiune medicală care afectează rinichii (apare în Europa).

Sindromul cardiopulmonar cauzat de hantavirus: Acesta afectează inima și plămânii, ducând la probleme respiratorii și cardiace (apare în America).

„Boala cu hantavirus poate avea diverse simptome, de la asimptomatice până la severă. Complicațiile variază în funcție de tulpina de hantavirus, unele tulpini fiind mai mortale decât altele. Ocupații precum lucrătorii silvicoli și fermierii prezintă un risc crescut de expunere”, avertizează cercetătorii Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC).

Rozătoarele eliberează hantavirusuri în urină, excremente și saliva. Oamenii se infectează de obicei prin inhalarea unor particule minuscule din aceste excremente de rozătoare contaminate cu virusuri.

Hantavirusurile europene nu se răspândesc de la o persoană la alta și nicio insectă nu este purtătoare a virusurilor.

Transmiterea de la persoană la persoană a fost demonstrată până acum doar pentru virusul Andes, care este prezent în unele regiuni din America de Sud, punctează specialiștii ECDC.

„Nu există un tratament specific pentru această infecție. Tratamentul primar este de obicei orientat spre gestionarea simptomelor. Nu există niciun vaccin autorizat pentru utilizare în Europa”, mai spun specialiștii.

Care sunt simptomele

La început, simptomele seamănă cu o gripă: apar febra, frisoanele, durerile musculare (în special la nivelul coapselor, spatelui și șoldurilor), oboseala accentuată și durerile de cap. Uneori apar și greață, vărsături sau dureri abdominale. După câteva zile, boala poate evolua spre o formă mai gravă, în care apar tusea seacă și dificultățile de respirație, cauzate de acumularea de lichid în plămâni. În cazuri severe se poate dezvolta sindromul pulmonar asociat hantavirusului, care necesită îngrijire medicală urgentă.

Perioada de incubație

În cazul infecției cu Hantavirus, simptomele apar de obicei după o perioadă de incubație de aproximativ 1 până la 5 săptămâni de la expunere. Cel mai frecvent, debutul este în jur de 2–3 săptămâni.

Există variații în funcție de tipul de hantavirus și de organismul persoanei, dar intervalul acesta este considerat tipic de către organizații precum Centers for Disease Control and Prevention și European Centre for Disease Prevention and Control.

Dacă apar simptome de tip gripal în acest interval după un posibil contact cu rozătoare sau spații contaminate, este important să fie luată în considerare această infecție și să se consulte un medic, mai ales dacă apar ulterior dificultăți de respirație.

Măsuri de protecție

Protecția se bazează în principal pe evitarea contactului cu rozătoarele și mediile contaminate. Este important ca locuințele să fie bine sigilate pentru a preveni intrarea rozătoarelor și alimentele să fie păstrate în recipiente închise. Curățarea zonelor unde ar putea exista urme de rozătoare trebuie făcută cu atenție: nu se mătură și nu se aspiră uscat, deoarece particulele pot ajunge în aer, ci se umezește zona cu dezinfectant și se folosesc mănuși și mască. În mediul rural sau în natură, se recomandă evitarea spațiilor închise neventilate și a contactului direct cu rozătoare, vii sau moarte. Spălarea mâinilor după expunere la posibile suprafețe contaminate este de asemenea esențială.

„Întrucât nu există vaccin, evitarea contactului cu materiale infectate este cea mai bună modalitate de a preveni infecția, spun experții ECDC. Purtarea unei măști de față în situațiile în care există un risc ridicat de a intra în contact cu rozătoarele și excrementele acestora este recomandabilă”, arată specialiștii.

Trei morți pe o navă de croazieră în Atlantic din cauza hantavirus

Trei persoane au murit în urma unui posibil focar de hantavirus izbucnit la bordul unei nave de croazieră care naviga în Oceanul Atlantic, potrivit informațiilor transmise de Organizația Mondială a Sănătății, citate de BBC.

Ulterior, OMS a raportat şapte cazuri identificate, „două cazuri de hantavirus confirmate în laborator şi cinci cazuri suspecte, între care trei sunt decese, iar un pacient este în stare critică (aflat în prezent la terapie intensivă în Johannesburg, Africa de Sud, n.r.), plus încă trei persoane” care se află la bord, potrivit BFMTV.

Două dintre acestea urmează să fie evacuate medical în Ţările de Jos, a precizat Maria Van Kerkhove. A treia persoană „se simte bine în prezent”, a mai spus ea, adăugând că „în acest moment nu există alte persoane care să prezinte simptome”.

OMS subliniază că, dată fiind perioada de incubaţie a hantavirusului - între una şi şase săptămâni - primele contaminări ar fi avut loc înainte ca pasagerii să urce pe vas. Evoluţia cazurilor indică posibilitatea unei transmiteri între persoane aflate în contact strâns.

După ce autorităţile din Capul Verde au refuzat acostarea, cele din Spania a acceptat ca MV Hondius, cu 147 de persoane la bord, să ajungă în Insulele Canare pentru investigaţii epidemiologice complete şi evaluarea riscurilor pentru pasageri. Oficialii spanioli au transmis că situaţia va fi gestionată în condiţii de siguranţă. OMS consideră că riscul pentru populaţia generală rămâne scăzut.

„Nu este un virus care se răspândeşte ca gripa sau Covid. Este un agent patogen cu un comportament diferit”, a subliniat Maria Van Kerkhove, încercând să tempereze îngrijorările publice.

Nava olandeză MV Hondius, aflată într-o expediție polară de câteva săptămâni din Argentina către Antarctica și diverse insule din Atlanticul de Sud, așteaptă asistență în largul coastelor Capului Verde.

Autoritățile din statul vest-african au refuzat pasagerilor permisiunea de a debarca, din cauza unor îngrijorări legate de sănătatea publică.

În aceste condiții, nava va naviga peste 1.000 de mile către Insulele Canare, după evacuarea medicală a unor persoane aflate la bord.

Imaginile surprinse la bord arată punți aproape goale, cu doar câteva persoane care poartă măști medicale. Zonele comune sunt pustii, iar pasagerii rămân izolați în cabinele lor. Cel puțin cinci persoane echipate complet de protecție – salopete albe, cizme și măști – au fost văzute transferându-se de pe navă pe o ambarcațiune mai mică.

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat luni că pasagerilor li s-a cerut să rămână în cabine „pentru a limita riscurile, în timp ce sunt aplicate măsuri de dezinfecție și alte proceduri de siguranță”.

Oficialii din Praia, capitala Capului Verde, au declarat că au intensificat măsurile de siguranță, în special în zona portului, ca precauție împotriva bolii transmise de rozătoare. Potrivit OMS, transmiterea de la om la om este posibilă, dar rară.

Nu este clar când vor fi evacuate toate persoanele bolnave aflate la bord, scrie Independent.co.uk