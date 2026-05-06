Unde s-ar fi produs prima contaminare cu hantavirus care a dus la focarul de pe vasul de croazieră

Contaminarea primei persoane cu hantavirus nu ar fi putut avea loc la bordul vasului HV Hondius şi nici în cursul unei escale potrivit unei experte a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Într-o declarație pentru AFP, aceasta a explicat că perioada de incubație indică o infectare anterioară plecării vasului din Ushuaia, la începutul lunii aprilie.

Nava a părăsit sudul Argentinei pe 1 aprilie, într-o expediție către arhipelagul Capului Verde, în Oceanul Atlantic. În prezent, vasul se află imobilizat în apropierea capitalei Capului Verde, având la bord aproximativ 150 de pasageri, și ar putea pleca miercuri spre Insulele Canare, potrivit Agerpres.

Primul pasager care a prezentat simptome a fost un olandez în vârstă de 70 de ani. Acesta a acuzat febră, dureri de cap și diaree începând cu 6 aprilie și a decedat cinci zile mai târziu, pe 11 aprilie, conform OMS.

Specialiștii subliniază că perioada de incubație a hantavirusului variază între una și șase săptămâni, deși, în majoritatea cazurilor, simptomele apar după două-trei săptămâni. În aceste condiții, infectarea nu ar fi putut avea loc nici pe navă, nici pe insulele vizitate, ci, cel mai probabil, înainte de îmbarcare, în urma contactului cu un rozător.

„Perioada de incubaţie - momentul dintre infectare şi debutul simptomelor - este cuprinsă între una şi şase săptămâni”, însă, în general, „mai degrabă două-trei săptămâni”, a declarat pentru AFP Anais Legand, expertă tehnică OMS în domeniul febrelor hemoragice virale. Astfel, prima persoană contaminată „a avut în mod foarte clar o expunere înainte să se urce pe vas, cu siguranţă legată de un rozător”, a explicat ea.

Trupul neînsuflețit al pasagerului a fost debarcat pe 24 aprilie pe insula Sfânta Elena, unde a coborât și soția sa, în vârstă de 69 de ani. După apariția simptomelor, aceasta a fost transportată pe 25 aprilie la Johannesburg, unde a fost internată și a decedat a doua zi. Infecția cu hantavirus a fost confirmată ulterior, pe 4 mai.

O tulpină care se transmite de la om la om

Până în prezent, acesta este singurul caz confirmat în rândul celor trei persoane care au decedat. Tulpina identificată atât la soția pacientului, cât și la un alt bolnav spitalizat la Zurich, aparține variantei din Anzi, cunoscută pentru capacitatea de transmitere interumană.

Potrivit OMS, această formă a virusului poate avea o rată de mortalitate ridicată, de până la 40%. Totuși, nu există dovezi că transmiterea are loc înainte de apariția simptomelor. Riscul cel mai mare de contagiozitate apare în prima săptămână de boală, când pacienții prezintă febră și o stare de rău generalizată.

Transmiterea între persoane necesită, de regulă, un contact apropiat, cum ar fi schimbul de salivă. Cercetările continuă pentru a înțelege mai bine mecanismele de răspândire ale acestei tulpini.

Înainte de îmbarcare, cuplul de cetățeni olandezi călătorise în America de Sud, în special în Argentina. Datele oficiale arată că, de la începutul anului, au fost raportate 42 de cazuri de hantavirus în această țară, inclusiv un posibil focar familial în regiunea Chubut, în Patagonia.

OMS la bord

Trei pasageri considerați cazuri suspecte au fost evacuați de pe navă și transportați în Țările de Jos pentru investigații suplimentare. OMS a trimis, de asemenea, o echipă la bord pentru a evalua situația și a ajuta echipajul să informeze şi să liniştească pasagerii, a mai spus Legand.

Autoritățile spaniole estimează că vasul va ajunge în aproximativ trei zile în Tenerife, în Insulele Canare. În prezent, au loc discuții între operatorul navei, autoritățile naționale și experții OMS pentru stabilirea unui protocol clar privind debarcarea pasagerilor, astfel încât aceasta să se desfășoare rapid și în condiții de siguranță.

„Sunt în curs discuţii între ambarcaţiune, autorităţile naţionale, dar şi autorităţile medicale şi OMS pentru a stabili un protocol care să fie urmat odată ce nava acostează, asupra celei mai bune metode de a prelua persoanele aflate la bord, rapiditatea şi siguranţa debarcării acestora”, a precizat pentru AFP purtătoarea de cuvânt a OMS, Christian Lindmeier.

În ceea ce privește persoanele decedate, trupurile acestora se află în continuare în locurile unde au survenit decesele: Sfânta Elena, Johannesburg și la bordul navei, în cazul cetățenei germane, potrivit lui Legand.