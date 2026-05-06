search
Miercuri, 6 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Unde s-ar fi produs prima contaminare cu hantavirus care a dus la focarul de pe vasul de croazieră

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Contaminarea primei persoane cu hantavirus nu ar fi putut avea loc la bordul vasului HV Hondius şi nici în cursul unei escale potrivit unei experte a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Într-o declarație pentru AFP, aceasta a explicat că perioada de incubație indică o infectare anterioară plecării vasului din Ushuaia, la începutul lunii aprilie.

FOTO SHUTTERSTOCK
FOTO SHUTTERSTOCK

Nava a părăsit sudul Argentinei pe 1 aprilie, într-o expediție către arhipelagul Capului Verde, în Oceanul Atlantic. În prezent, vasul se află imobilizat în apropierea capitalei Capului Verde, având la bord aproximativ 150 de pasageri, și ar putea pleca miercuri spre Insulele Canare, potrivit Agerpres.

Primul pasager care a prezentat simptome a fost un olandez în vârstă de 70 de ani. Acesta a acuzat febră, dureri de cap și diaree începând cu 6 aprilie și a decedat cinci zile mai târziu, pe 11 aprilie, conform OMS.

Specialiștii subliniază că perioada de incubație a hantavirusului variază între una și șase săptămâni, deși, în majoritatea cazurilor, simptomele apar după două-trei săptămâni. În aceste condiții, infectarea nu ar fi putut avea loc nici pe navă, nici pe insulele vizitate, ci, cel mai probabil, înainte de îmbarcare, în urma contactului cu un rozător.

„Perioada de incubaţie - momentul dintre infectare şi debutul simptomelor - este cuprinsă între una şi şase săptămâni”, însă, în general, „mai degrabă două-trei săptămâni”, a declarat pentru AFP Anais Legand, expertă tehnică OMS în domeniul febrelor hemoragice virale. Astfel, prima persoană contaminată „a avut în mod foarte clar o expunere înainte să se urce pe vas, cu siguranţă legată de un rozător”, a explicat ea.

Trupul neînsuflețit al pasagerului a fost debarcat pe 24 aprilie pe insula Sfânta Elena, unde a coborât și soția sa, în vârstă de 69 de ani. După apariția simptomelor, aceasta a fost transportată pe 25 aprilie la Johannesburg, unde a fost internată și a decedat a doua zi. Infecția cu hantavirus a fost confirmată ulterior, pe 4 mai.

O tulpină care se transmite de la om la om

Până în prezent, acesta este singurul caz confirmat în rândul celor trei persoane care au decedat. Tulpina identificată atât la soția pacientului, cât și la un alt bolnav spitalizat la Zurich, aparține variantei din Anzi, cunoscută pentru capacitatea de transmitere interumană.

Potrivit OMS, această formă a virusului poate avea o rată de mortalitate ridicată, de până la 40%. Totuși, nu există dovezi că transmiterea are loc înainte de apariția simptomelor. Riscul cel mai mare de contagiozitate apare în prima săptămână de boală, când pacienții prezintă febră și o stare de rău generalizată.

Transmiterea între persoane necesită, de regulă, un contact apropiat, cum ar fi schimbul de salivă. Cercetările continuă pentru a înțelege mai bine mecanismele de răspândire ale acestei tulpini.

Înainte de îmbarcare, cuplul de cetățeni olandezi călătorise în America de Sud, în special în Argentina. Datele oficiale arată că, de la începutul anului, au fost raportate 42 de cazuri de hantavirus în această țară, inclusiv un posibil focar familial în regiunea Chubut, în Patagonia.

OMS la bord

Trei pasageri considerați cazuri suspecte au fost evacuați de pe navă și transportați în Țările de Jos pentru investigații suplimentare. OMS a trimis, de asemenea, o echipă la bord pentru a evalua situația și a ajuta echipajul să informeze şi să liniştească pasagerii, a mai spus Legand.

Autoritățile spaniole estimează că vasul va ajunge în aproximativ trei zile în Tenerife, în Insulele Canare. În prezent, au loc discuții între operatorul navei, autoritățile naționale și experții OMS pentru stabilirea unui protocol clar privind debarcarea pasagerilor, astfel încât aceasta să se desfășoare rapid și în condiții de siguranță.

„Sunt în curs discuţii între ambarcaţiune, autorităţile naţionale, dar şi autorităţile medicale şi OMS pentru a stabili un protocol care să fie urmat odată ce nava acostează, asupra celei mai bune metode de a prelua persoanele aflate la bord, rapiditatea şi siguranţa debarcării acestora”, a precizat pentru AFP purtătoarea de cuvânt a OMS, Christian Lindmeier.

În ceea ce privește persoanele decedate, trupurile acestora se află în continuare în locurile unde au survenit decesele: Sfânta Elena, Johannesburg și la bordul navei, în cazul cetățenei germane, potrivit lui Legand.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un milion de lei, „sacrificați” în numele lui „Bau”. Un ieșean păcălit că vorbește cu un demon
digi24.ro
image
Achiziție spectaculoasă a statului. Romgaz preia de la elvețieni combinatul chimic Azomureș
stirileprotv.ro
image
Sorin Grindeanu îi dă replica Oanei Gheorghiu: „Înțeleg indignarea, mai ales când nu citești prima pagină din document”
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu gazele naturale rămase în stoc la finalul sezonului rece
mediafax.ro
image
MM Stoica, impresionat total de Cristi Chivu după titlul cucerit cu Inter, echipa sa favorită: „E emoționant!” Ce semnal de alarmă a tras pentru sezonul următor
fanatik.ro
image
Imaginile din satelit arată că Iranul a provocat distrugeri masive asupra bazelor SUA, iar cifrele reale depășesc cu mult datele oficiale
libertatea.ro
image
Giorgia Meloni, în lenjerie intimă,  într-o serie de imagini generate cu AI
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
VIDEO ”Donald Trump a batjocorit o fetiță în Biroul Oval”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
„Europa ar trebui să învețe lecții de la România” - Analiza Financial Times despre căderea Guvernului Bolojan
stiripesurse.ro
image
Un șofer din Prahova, care și-a lăsat BMW-ul în parcarea unui supermarket din București, a fost „taxat” cu ouă, făină și „love”
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
Ilie Bolojan, primul interviu după căderea guvernului: "Niciun partid nu crapă dacă stă în opoziţie"
observatornews.ro
image
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
cancan.ro
image
Bani pierduți la pensie. Înalta Curte a decis care adeverințe nu sunt acceptate la recalcularea pensiilor
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Luna albastră din mai 2026 luminează cerul: când se vede fenomenul rar și de ce nu va fi, de fapt, albastră
playtech.ro
image
Destinația de vacanță în care a ajuns Simona Țăranu. Prezentatoarea știrilor sportive a apărut în costum de baie
fanatik.ro
image
Un tânăr a schimbat ora la care bea cafeaua, iar rezultatul l-a surprins: "Este o senzație uimitoare când văd efectul asupra corpului meu"
ziare.com
image
Fără milă: DOUĂ milioane de oameni l-au înjurat, imediat după discursul neașteptat ținut de Shakira
digisport.ro
image
Marius Tucă, mesaj dur înaintea votului din Parlament: 'Ar trebui să fie primul pas de întoarcere la democrație. Democrație care s-ar face cel mai bine prin alegeri anticipate'
stiripesurse.ro
image
„Moțiunea care nu mișcă nimic: la Obor, politica se votează cu roșia la bucată” REPORTAJ
cotidianul.ro
image
Mirabela Grădinaru, apariție spectaculoasă! Cum a fost fotografiată Prima Doamnă când credea că NU o vede nimeni
romaniatv.net
image
Putin ar putea fi învins de roboți. Zelenski are deja planul pus la punct
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Cabral și Andreea Ibacka s-au despărțit? Postările care i-au pus pe fani pe gânduri: „Ești bine, frățică? Ai nevoie de ceva?”
click.ro
image
De ce a divorțat, de fapt, Eugenia Șerban, de soțul musulman: „A fost mai bine să ne despărțim”. Ce religie are fiul lor
click.ro
image
Profețiile lui Nostradamus pentru 2026: o regiune din Europa va fi „inundată în sânge”
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Crannogul din Loch Bhorgastail (© University of Southampton)
Arheologii dezvăluie secretele unei insule preistorice create de oameni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Top 3 cele mai sigure și mai ieftine destinații de vacanță, în 2026. Recomandările lui Fabio Niță, după conflictul din Orientul Mijlociu: „Nu e scump!”
image
Cabral și Andreea Ibacka s-au despărțit? Postările care i-au pus pe fani pe gânduri: „Ești bine, frățică? Ai nevoie de ceva?”

OK! Magazine

image
Acolo unde Meghan e disperată să apară, Kate refuză. Motivul pentru care prințesa îi spune NU celei care "e obsedată de ea"

Click! Pentru femei

image
A făcut-o să sufere, iar acum Angelina Jolie se răzbună pe Brad Pitt! Mica victorie obținută de actriță

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”