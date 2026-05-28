Vameșii anunță proteste prin controale riguroase. Timpii de așteptare la frontiere ar putea crește

Angajații Autorității Vamale Române și ai structurilor vamale din țară declanșează, începând de joi, acțiuni de protest la nivel național. Anunțul a fost făcut de Sindicatul Național Meridian, organizație reprezentativă la nivelul instituției.

Potrivit sindicaliștilor, citați de Agerpres, protestul nu presupune întreruperea activității, însă vameșii vor aplica „strict și riguros” toate procedurile de control vamal. Asta înseamnă verificări amănunțite ale documentelor și mărfurilor atât în punctele de frontieră, cât și în cadrul controalelor efectuate în interiorul țării.

Reprezentanții sindicatului avertizează că această măsură poate duce la creșterea timpilor de așteptare în punctele de trecere a frontierei și la întârzieri în procesarea operațiunilor vamale.

Nemulțumirile angajaților sunt legate în principal de prevederile din proiectul noii legi a salarizării, dar și de condițiile de muncă, lipsa de personal, neaplicarea unor drepturi legale și absența unui dialog instituțional cu factorii de decizie.

„Cu toate că am solicitat de-a lungul anilor rezolvarea acestor situații, din păcate, nu există încă semnale că se vor soluționa prea curând”, transmit sindicaliștii.

Sindicatul Național Meridian anunță că a informat deja conducerea Autorității Vamale Române despre posibilitatea declanșării unui conflict de muncă, inclusiv prin organizarea unei greve de avertisment și a unei greve generale.

Organizația sindicală susține că reprezintă peste o treime dintre angajații Autorității Vamale Române.