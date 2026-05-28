Un conflict între SUA și China pentru Taiwan ar putea degenera într-o escaladare nucleară STUDIU

Un conflict militar între Statele Unite și China în jurul Taiwanului ar putea escalada până la nivel nuclear, avertizează un important centru internațional de analiză în domeniul apărării.

Potrivit Reuters, citată de Agerpres, care citează un raport al Institutului Internațional pentru Studii Strategice (IISS) din Londra, ambele armate ar putea lansa operațiuni de amploare împotriva centrelor de comandă și comunicații ale adversarului, ceea ce ar crește semnificativ riscul unei confruntări nucleare.

Evaluarea strategică a fost publicată înaintea Dialogului Shangri-La, cea mai importantă reuniune anuală pe teme de securitate din Asia, care are loc în acest weekend la Singapore.

Experții IISS avertizează că lumea se află în pragul unei noi curse a înarmării nucleare, cu regiunea Asia-Pacific în centrul tensiunilor. Raportul arată că statele din regiune își extind arsenalele nucleare, în timp ce alte țări investesc masiv în arme convenționale cu rază lungă de acțiune.

Autorii documentului susțin că această combinație pune sub semnul întrebării stabilitatea strategică la nivel global.

Până în acest moment, nici Washingtonul și nici Beijingul nu au reacționat oficial la concluziile raportului.

Tema Taiwanului este așteptată să domine discuțiile de la Singapore, alături de conflictul din Iran și de incertitudinile privind angajamentele militare ale SUA în regiunea Asia-Pacific.

Evenimentul are loc după summitul dintre președintele chinez Xi Jinping și Donald Trump, întâlnire care a provocat îngrijorări la Taipei privind nivelul sprijinului american pentru apărarea insulei.

Beijingul continuă să considere Taiwanul parte a teritoriului chinez și nu exclude utilizarea forței pentru preluarea controlului asupra insulei, deși afirmă că preferă o „reunificare pașnică”. La rândul său, guvernul taiwanez respinge revendicările Chinei.

Raportul IISS analizează inclusiv scenariul unui conflict militar în Taiwan și avertizează că atât SUA, cât și China ar putea desfășura operațiuni extinse în toate domeniile militare.

„Un conflict cu China ar putea duce la o escaladare, posibil până la un nivel nuclear, având în vedere importanţa strategică a Taiwanului pentru Beijing”, arată documentul.

Autorii studiului susțin că există puține dovezi publice că cele două armate ar avea mecanisme clare pentru a preveni o asemenea escaladare sau reguli capabile să împiedice atacurile asupra infrastructurilor-cheie de comandă și control.

„Perspectiva unei escaladări nucleare va continua, aşadar, să planeze ameninţător asupra oricărui conflict major între SUA şi China”, avertizează raportul.