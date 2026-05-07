Autoritățile caută pasagerii debarcați din vasul cu focar de hantavirus, răspândiți în mai multe țări

Autoritățile sanitare din mai multe țări încearcă să dea de urma pasagerilor care au debarcat de pe un vas de croazieră unde a fost descoperit un focar de hantavirus, după ce au fost raportate cazuri de infectare și mai multe decese la bord.

Potrivit presei spaniole, inclusiv publicației El País, peste 20 de persoane ar fi părăsit nava înainte de confirmarea primului deces și s-ar fi întors în țările natale, inclusiv în Australia, Statele Unite și mai multe state europene.

Nava, identificată ca Hondius, cu aproximativ 150 de persoane la bord, a pornit din America de Sud și a inclus opriri în Antarctica și în insule izolate din Atlantic. Vasul se îndreaptă spre Insulele Canare, unde autoritățile spaniole au anunțat că va acosta într-un port din Tenerife, în condiții de securitate strictă.

„Debarcarea va avea toate garanțiile de securitate necesare. Atât îngrijirea medicală, cât și transferurile vor fi efectuate în spații și mijloace de transport special echipate, evitând orice contact cu populația locală. Toți străinii vor fi repatriați prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă”, a declarat ministrul sănătății din Spania, Mónica García.

Până în prezent, opt cazuri de infectare au fost confirmate sau sunt suspectate la bord. Trei pasageri au fost evacuați recent, inclusiv doi pacienți simptomatici și un caz asimptomatic, transportați în Țările de Jos și Germania.

„Pentru hantavirus nu avem în prezent un tratament exact. Asigurăm îngrijiri simptomatice pentru pacient”, a declarat Dr. Marie Roseline Belizaire, din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății.

Unul dintre pacienții evacuați, un medic britanic de 56 de ani, se află în stare gravă, dar stabilă, potrivit autorităților medicale.

„Vom primi o persoană care a avut contact cu un individ infectat - cu alte cuvinte, o persoană cu risc - care, din câte știm noi, este asimptomatică”, a declarat Prof. Dr. Torsten Feldt, de la Spitalul Universitar din Düsseldorf.

OMS a transmis că riscul pentru populația generală rămâne scăzut. „Riscul pentru publicul larg este scăzut. Uneori oamenii au impresia că este vorba despre următoarea epidemie de COVID. Vreau doar să-i asigur că este ceva diferit”, a spus epidemiologul OMS Maria Van Kerkhove.

Între timp, autoritățile europene și africane încearcă să identifice pasagerii care au debarcat înainte de confirmarea focarului, pentru a evalua eventualele expuneri și a limita riscurile.

Pe lângă cazurile confirmate, au fost raportate și decese în rândul pasagerilor, iar ancheta epidemiologică încearcă să stabilească sursa inițială a infecției, inclusiv ipoteza unei expuneri în America de Sud înainte de îmbarcare.