O fetiță de 12 ani, surdă, a fost împușcată de poliție în Germania: „S-a apropiat de agenți cu două cuțite”

O fetiță de 12 ani, surdă, a fost grav rănită de poliție în Bochum, Germania, după ce, potrivit autorităților, a alergat spre agenți ținând în mâini două cuțite. Copila a fost transportată de urgență la spital și a fost supusă unei intervenții chirurgicale, viața ei fiind în pericol.

Fata, care avea cetățenie germană și sârbă, locuia într-un grup rezidențial și fusese dată dispărută duminică. Un îngrijitor avertizase că minora avea nevoie de medicamente vitale. Mama sa, de asemenea surdă, pierduse anterior custodia și dreptul de a decide reședința fetei. Ancheta a arătat că minora locuia cu mama sa în regiunea Ruhr.

Luni seara, în jurul miezului nopții, poliția s-a prezentat la apartamentul fetei din Bochum. Conform agenților, aceștia au bătut în ușă, dar nimeni nu le-a deschis. În această situație, poliția a chemat un lăcătuș. În timp ce acesta se pregătea să descuie, mama fetei a deschis ușa.

Acolo, serviciile de urgență au găsit-o pe fata de 12 ani care, potrivit poliției, „s-a apropiat de agenți cu două cuțite în mână”. Pentru a „îndepărta un atac iminent”, polițiștii au folosit simultan un pistol cu electroșocuri și o armă de foc, relatează Euronews.

După incident, polițiștii i-au acordat primul ajutor până la sosirea serviciilor medicale. Minora a fost transportată la spital în stare gravă și a fost supusă unei intervenții chirurgicale, viața sa fiind pusă în pericol.