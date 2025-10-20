Fetiță de 9 ani dispărută în București. Poliția cere ajutorul populației și a emis mesaj RO-Alert

Fetiță de 9 ani dispărută în București. Poliția cere ajutorul populației și a emis mesaj RO-Alert0
Poliția Capitalei a emis, luni seară, un mesaj RO-Alert privind dispariția unei fetițe de 9 ani din Sectorul 2 al Bucureștiului. Danciu Nicola Elena a plecat voluntar și nu s-a mai întors acasă.
Potrivit informațiilor transmise de autorități, fetița are următoarele semnalmente:
Înălțime: aproximativ 1,40 m
Greutate: aproximativ 40 kg
Ten deschis la culoare
Păr: șaten
Ochi: verzi-căprui
Constituție: slabă
La momentul dispariției, copila de 9 ani era îmbrăcată cu tricou roșu, geacă de blugi albastră și pantaloni de trening bleumarin cu dungi roz.
Poliția solicită sprijinul cetățenilor pentru găsirea minorei. Orice persoană care poate oferi informații este rugată să contacteze de urgență numărul 112 sau cea mai apropiată secție de poliție.