Un test ADN realizat de poliția britanică a demonstrat că Julia Wandelt, femeia poloneză care pretindea că este Madeleine McCann, nu are nicio legătură genetică cu fetița dispărută în 2007, în timpul unei vacanţe cu familia în Portugalia.

Decizia a fost prezentată în instanță de detectivul-șef Mark Cranwell, coordonatorul Operațiunii Grange, ancheta oficială privind dispariția copilului. Cazul Madeleine McCann este unul dintre cele mai cunoscute cazuri de dispariţie din istoria Marii Britanii

„A avut loc o comparație și s-a demonstrat în mod concludent că Julia Wandelt nu este Madeleine McCann”, a declarat Cranwell în fața judecătorilor, potrivit dailymail.

Julia Wandelt este acuzată că a desfășurat o campanie de hărțuire împotriva familiei lui Madeleine, care a dispărut din Praia da Luz, Portugalia, în 2007, la vârsta de trei ani. Fetiţa avea trei ani când a dispărut din casa de vacanță a familiei. Părinții au lăsat-o să doarmă cu frații ei în timp ce aceștia luau cina la restaurantul hotelului- realizând mai târziu că micuţa nu mai era în pat.

Wandelt este judecată la Curtea Coroanei din Leicester pentru hărțuirea părinților lui Madeleine, Kate și Gerry McCann, între iunie 2022 și februarie 2025, prin apeluri, scrisori și mesaje în care susținea că este fiica lor. Ea s-a prezentat chiar la casa familiei din Rothley, Leicestershire, cerând un test ADN.





Procurorii susțin că femeia a acționat împreună cu o presupusă complice, Karen Spragg, de 61 de ani, care ar fi „adoptat și amplificat afirmațiile false cu entuziasm”.

Detectivul Cranwell a explicat că a decis să obțină proba ADN, chiar dacă acest lucru era împotriva procedurilor standard, pentru a pune capăt situație.

„A fost o decizie care m-a apăsat mult, pentru că era împotriva politicii și procedurii. Mi-a fost teamă că, indiferent de rezultat, ea ar fi putut spune că am falsificat probele”, a spus detectivul.

Proba ADN a fost prelevată voluntar în februarie, după arestarea lui Wandelt și a Spragg pe aeroportul din Bristol. În aprilie, ofițerii au mers la închisoarea Peterborough pentru a-i comunica personal rezultatul: „Proba ADN nu se potrivește. Nu ești Madeleine McCann.””

În timpul procesului, jurații au ascultat mesaje vocale în care Wandelt le spunea McCann-ilor: „Tu ești mama mea. Este știință. Nimeni nu poate nega asta.” și „Nu sunt o escroacă, sunt fiica ta.”

Wandelt a susținut că diferențele fizice se datorează „medicației care a făcut-o să arate urâtă și grasă” și că își amintește cum a strigat „mami și tati” în noaptea dispariției.

Deetectivul Cranwell a precizat că, de la începutul anchetei, 12 persoane au pretins că sunt Madeleine, însă toate au fost eliminate rapid.

„Madeleine avea o pigmentare foarte distinctă la ochiul drept, un colobom, și era ușor de exclus oricine nu avea acea trăsătură”, a explicat el.