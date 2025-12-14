search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

O fetiță a ajuns în comă din cauza unei complicații rare a gripei. De ce se simte tatăl vinovat

0
0
Publicat:

Un tată îi îndeamnă pe părinți să își vaccineze copiii împotriva gripei, după ce fiica lui a ajuns în comă, cu suspiciune de leziuni cerebrale, în urma unei complicații rare declanșate de virus.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Gary Dunion, 41 de ani, spune că se simte vinovat pentru că ezitarea față de vaccinuri l-a împiedicat să-și imunizeze copiii împotriva gripei sezoniere, după ce micuța Sienna, în vârstă de 4 ani, a fost diagnosticată cu encefalită necrozantă acută (ANE), scrie Daily Mail.

„Ne-au spus că va fi un drum foarte lung și că, atunci când Sienna se va trezi, nu va mai fi Sienna pe care o știm noi”, a declarat el. „S-ar putea să mai poată merge, dar s-ar putea și să nu. Ar putea rămâne cu dizabilități permanente pentru tot restul vieții.

Când vorbim cu medici și consultanți de rang înalt, ne spun: «Nu știm exact ce este sau cum se produce». A fost un drum extrem de greu. Încă alerga, se juca și era plină de haz până când a adormit marți după-amiază, iar când s-a trezit era complet schimbată. Este de neconceput”, a adăugat el.

Ce este encefalita necrozantă

ANE apare atunci când sistemul imunitar al organismului reacționează exagerat la un virus comun, precum gripa. În timp, creierul se umflă, iar celulele încep să moară, ceea ce poate duce la dizabilități pe viață sau chiar la deces.

Primele semne ale ANE includ congestie nazală, diaree, febră, tuse și vărsături, însă pe măsură ce boala avansează pot apărea simptome severe, precum leșin, pierderea cunoștinței, dificultăți de mișcare sau coordonare și convulsii.

Această afecțiune provoacă inflamație extinsă și distrugerea țesuturilor în tot corpul, inclusiv la nivelul creierului, pe măsură ce toxinele și bacteriile distrug țesuturile.

La spital, după ce i s-a pus perfuzie, medicii au observat că degetele fetiței i se încleștau involuntar, motiv pentru care au decis să îi facă un CT. Investigația a scos la iveală anomalii la nivelul creierului, iar când fetița a devenit complet nereceptivă, medicii au indus-o în comă și au transferat-o la un alt spital, pentru îngrijiri de specialitate.

Medicii au constatat că 60% din intestinele ei erau afectate iremediabil și au fost nevoiți să le îndepărteze. Ulterior, a fost supusă unei a doua operații pentru a elimina aerul care se acumulase în abdomen.

Părinții se simt vinovați că nu au vaccinat-o

Acum, tatăl ei se luptă cu vinovăția de a nu fi vaccinat-o: „Nu i-am făcut vaccinul antigripal și cel mai important mesaj al meu pentru părinți este să-și vaccineze copiii împotriva gripei”, spune el.

„Nu te protejează complet, dar noi nu i l-am făcut pentru că auzisem povești îngrozitoare. Există multă teamă în jurul vaccinului Covid, iar oamenii sunt reticenți în legătură cu ce le administrează copiilor lor, iar asta ne-a influențat și pe noi. Vinovăția pe care o simțim este uriașă: «Doamne, dacă am fi vaccinat-o…». Sunt atât de mulți părinți care nu o fac, pentru că nu știu ce să creadă sau dacă este cu adevărat necesar.”

Tatăl vrea acum să îi avertizeze pe alți părinți și să crească nivelul de conștientizare asupra acestei afecțiuni. „Am o determinare uriașă. Ea a trecut prin iad, acum e rândul meu să lupt pentru ea”, spune el, adăugând: „Pentru mine, este vorba despre a vorbi despre ANE și ce înseamnă. Nimeni nu este complet ferit, chiar dacă este extrem de rară.”

În contextul în care cazurile de așa-numită „gripă mutantă” se răspândesc în Marea Britanie și alte țări europene, autoritățile sanitare îi îndeamnă pe cei eligibili pentru vaccinul gratuit oferit de NHS – inclusiv copiii, persoanele peste 65 de ani și cele cu anumite afecțiuni – să se vaccineze la medicul de familie sau la farmaciile locale.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii din spatele politicii externe anti-Europa a lui Trump. „Este ca un fel de divorț”
digi24.ro
image
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate
stirileprotv.ro
image
TOP 20 | Cele mai sărace orașe din România la final de 2025. Tabel complet, în funcție de rata de șomaj și de salarii
gandul.ro
image
Ce se întâmplă la Serviciul Român de Informații? Dan: Orice derapaj al Serviciului îmi revine mie
mediafax.ro
image
Afacerea în care Zlatan Ibrahimovic a investit milioane de euro nu mai dă randament. De ce s-a ajuns în această situație
fanatik.ro
image
„Mi s-a spus diplomat despre unele dosare că poate ar fi bine să fie făcute altfel”. Procuroarea Antonia Diaconu, inițiatoarea scrisorii de susținere a magistraților care au reclamat nereguli în justiție
libertatea.ro
image
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au fost înregistrate peste 3.000 de îmbolnăviri
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
S-a întors în România după jumătate de an și a aflat că soția l-a înșelat: ”Am văzut”. Cum a numit-o + Mesajul neașteptat
digisport.ro
image
Eminența cenușie din spatele lui Donald Trump: Învie ”Doctrina Monroe” și se produce ruptura față de Europa
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Târg de Crăciun ca-n povești la o fermă din Harghita: bucate tradiționale, animale și distracție pentru copii
observatornews.ro
image
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării a fost vandalizată! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește!
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
Câte mașini poți înmatricula pe același nume. Ce prevede legea
playtech.ro
image
Membrul Casei Regale, atacat de suporteri după un meci de Champions League: „M-am temut pentru viața mea!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
De nicăieri! Cum l-au numit străinii pe Gigi Becali, după ce au auzit ce a declarat: au folosit doar TREI cuvinte
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce fostul ministru a fost înmormântat pe repede înainte
romaniatv.net
image
Ea este zodia care ar putea fi cerută în căsătorie chiar de Crăciun! Cine este norocoasa horoscopului
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
click.ro
image
Rețeta ieftină a Annei Lesko de plăcințele cu praz și cartofi. Sfatul nutriționiștilor pentru Postul Crăciunului: „Farfuria în culori!”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
Iulia Vântur Colinde, Corinde jpeg
Iulia Vântur își cântă dorul de acasă și lansează primul colind în română, după succesul din Bollywood
clickpentrufemei.ro
Constantin Brancoveanu jpg
Relațiile Sublimei Porți cu Țările Române în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii își schimbă radical viața începând cu 1 ianuarie 2026. Vor avea parte de iubire și noroc din abundență
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone

OK! Magazine

image
Frumoasă ca o zână. Prințesa Charlene de Monaco a strălucit la Balul de Crăciun cu o rochie "recomandată" de Kate

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică