Marți, 9 Decembrie 2025
„Este ca în perioada Covid". Un virus mutant se extinde în Europa. Încă două țări raportează valuri de îmbolnăviri

Publicat:

Epidemia de „super-gripă” care a determinat spitale din Marea Britanie să declare incidente critice, a dus la închiderea unor școli și la revenirea regulilor privind purtarea măștii, se extinde acum în restul Europei.

FOTO Arhivă
FOTO Arhivă

Oficialii din sănătate cred că Regatul Unit se îndreaptă spre cel mai grav sezon gripal din istorie, în timp ce cazurile cresc puternic și în Franța, iar în Spania cererea pentru măști și medicamente a explodat, scrie Daily Mail.

Un reprezentant al sistemului de sănătate britanic, NHS, a spus că oamenii ar trebui să poarte mască în mijloacele de transport și în birouri dacă tușesc sau strănută, dar sunt suficient de bine pentru a merge la muncă.

Daniel Elkeles, directorul executiv al NHS Providers – organizația care reprezintă spitalele –, a declarat că este esențial ca angajații „să reducă șansele de a transmite virusul altor persoane”. El i-a îndemnat pe oameni „să revină la obiceiul” format în timpul pandemiei de Covid-19: purtarea măștii în spațiile publice – inclusiv la birou – dacă au răceală.

Valul de gripă cuprinde și alte țări europene

O tulpină „derivată” de gripă A(H3N2), cunoscută acum ca „subclasa K” sau „super-gripa”, domină cazurile, iar liderii din sănătate avertizează că sezonul gripal a început „neobișnuit de devreme”, în timp ce experții în virusologie fac apel tot mai des la purtarea măștilor.

Între timp, valul de gripă cuprinde și alte state europene – autoritățile franceze spun că infecțiile cresc în toate categoriile de vârstă, iar farmacii din Mallorca raportează o explozie a vânzărilor de măști și medicamente antivirale în ultimele trei săptămâni.

O purtătoare de cuvânt a Guvernului britanic a declarat pentru Daily Mail: „Va fi o iarnă dificilă pentru NHS, iar ultimele date confirmă că nivelul cazurilor de gripă este foarte ridicat”.

Spitalele, copleșite de numărul ridicat de cazuri

Trustul University Hospitals Birmingham NHS Foundation a declarat incident critic în patru spitale din cauza numărului „excepțional” de pacienți cu gripă.

Trustul a spus că se confruntă cu presiuni „extreme”, iar secțiile A&E (URGENȚE) sunt „supraaglomerate” la spitalele Good Hope, Heartlands și Queen Elizabeth din Birmingham, dar și la Solihull.

Citește și: Un nou virus, cu o rată de mortalitate de până la 70%, ar putea amenința umanitatea. Ce este „boala X”

Aceasta a urmat altei instituții, University Hospitals of North Midlands, care a declarat un incident similar la Royal Stoke Hospital și Stafford County Hospital, din cauza „cererii extrem de ridicate”. Pacienții au fost îndemnați să folosească A&E doar pentru urgențe reale.

Dr. Andy Whittamore, director clinic la organizația Asthma and Lung UK, a spus că persoanele cu boli pulmonare „ar trebui să ia în calcul purtarea măștii în spațiile aglomerate”.

El a adăugat: „Măștile pot reduce riscul de inhalare a virusurilor, dar vaccinarea, igiena mâinilor și evitarea contactului cu persoane bolnave rămân principalele metode de protecție.”

„Este ca în perioada Covid”

Una dintre cele mai afectate școli este St Martin’s din Caerphilly, Țara Galilor, unde peste 250 de elevi și angajați s-au îmbolnăvit, iar instituția a fost închisă temporar. Directorul Lee Jarvis le-a transmis părinților că școala se confruntă cu „o izbucnire semnificativă de simptome gripale” și a instituit o „pauză de incendiu” pentru dezinfectare.

Și alte școli au fost închise – Congleton High School din Cheshire s-a închis trei zile acum două săptămâni, iar o școală din Leeds a redus cântatul în adunări pentru a limita transmiterea, după ce unul din șase elevi a lipsit.

În Irlanda de Nord, directorul unei școli din Londonderry a spus că „este ca în perioada Covid”, după ce 170 de elevi au lipsit într-o zi.

În Scoția, rata absenței elevilor în ultima săptămână din noiembrie a fost 8,1%, față de 5,3% anul trecut.

Noua mutație a virusului, considerată mai contagioasă, produce forme mai severe de boală și internări mai numeroase, lăsând pacienții vulnerabili și altor virusuri sezoniere. Oficialii cred că impulsul principal vine de la copiii între 5 și 14 ani, infectați cu tulpina H3N2 – iar numărul pacienților internați este de zece ori mai mare decât anul trecut.

„Val fără precedent”

NHS avertizează asupra unui „val fără precedent”. Directorul NHS England, Sir Jim Mackey, a spus că Regatul riscă „cel mai grav sezon gripal înregistrat”, comparabil „în multe feluri cu perioada Covid”.

Regulile privind purtarea măștilor au fost reintroduse în spitale din Londra, Lincolnshire, Shropshire și Oxfordshire. În capitală, de trei ori mai mulți oameni sunt internați cu gripă decât anul trecut, NHS invocând rata scăzută a vaccinării.

Săptămâna trecută, unui consiliu al NHS i s-a transmis că până la sfârșitul acestei săptămâni, între 5.000 și 8.000 de paturi ar putea fi ocupate de pacienți cu gripă — peste cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată: 5.400.

În prezent, 1.717 pacienți sunt internați zilnic cu gripă — cu peste 50% mai mult decât anul trecut. În Londra, media zilnică este de 259, de trei ori mai mult decât aceeași perioadă din 2023.

Europa

