 O dronă venită dinspre Polonia s-a prăbușit în Lituania și a avariat o mașină. Autoritățile suspectează că era ucraineană. Reacţia Kievului | adevarul.ro
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O dronă venită dinspre Polonia s-a prăbușit în Lituania și a avariat o mașină. Autoritățile suspectează că era ucraineană. Reacţia Kievului

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O dronă s-a prăbușit duminică dimineață în nordul Lituaniei, iar fragmentele sale au lovit un autoturism aflat în mers. Deși mașina a fost avariată, nimeni nu a fost rănit.

Drona ar fi venit dinspre Polonia.
Drona ar fi venit dinspre Polonia. Foto: arhivă

Un nou incident cu o dronă readuce în atenție vulnerabilitățile de securitate de pe flancul estic al NATO. Primele informații ale autorităților lituaniene indică faptul că aparatul ar fi intrat în țară dinspre Polonia, însă Varșovia susține că nu a detectat o asemenea traversare a frontierei, relatează Reuters.

O dronă s-a prăbușit duminică, 18 octombrie, în nordul Lituaniei, iar fragmentele sale au lovit o mașină aflată în mers. Nimeni nu a fost rănit, însă circumstanțele incidentului ridică întrebări despre supravegherea spațiului aerian și despre riscul ca războiul din Ucraina să afecteze tot mai des țările vecine.

Potrivit primelor informații prezentate de autoritățile lituaniene, drona ar fi intrat în țară dinspre Polonia. Varșovia a transmis, însă, că sistemele sale nu au detectat traversarea frontierei.

Avioane NATO au fost trimise pentru a intercepta aparatul, dar vremea nefavorabilă nu le-a permis piloților să îl identifice vizual. Resturile au avariat un autoturism pe un drum local din nordul țării, iar premierul lituanian Mindaugas Sinkevicius a relatat că s-a produs și o explozie.

Autoritățile iau în calcul posibilitatea ca drona să fi fost ucraineană. Vilmantas Vitkauskas, directorul Centrului Național de Management al Crizelor din Lituania, a descris această ipoteză drept cea mai plauzibilă, dar originea aparatului și împrejurările exacte ale prăbușirii sunt încă anchetate.

Reacţia Kievului

În acest context, Ucraina și-a cerut scuze pentru incidentul din spațiul aerian lituanian și a avansat ipoteza că drona ar fi putut fi deviată de bruiajul electronic rusesc în timpul unei operațiuni împotriva unor ținte militare de pe teritoriul Rusiei. Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tykhyi, a transmis că autoritățile de la Kiev regretă cele întâmplate și sunt pregătite să colaboreze cu partea lituaniană pentru a clarifica împrejurările incidentului.

„Regretăm incidentul care a avut loc în această dimineață în spațiul aerian lituanian, care ar fi putut fi provocat de bruiajul electronic rusesc, ce a deviat drone în timpul unei operațiuni împotriva unor ținte militare legitime din Rusia”, a scris Tykhyi.

„Ne cerem scuze pentru orice perturbare, risc sau îngrijorare pe care le-ar fi putut provoca acest incident. Ne angajăm să punem la dispoziția partenerilor noștri lituanieni toate informațiile relevante pentru a stabili circumstanțele complete ale incidentului”, a adăugat oficialul ucrainean.

Autoritățile lituaniene au descris incidentul de duminică drept un nou semnal de alarmă pentru securitatea regională. Președintele Gitanas Nauseda a avertizat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei are consecințe tot mai vizibile asupra flancului estic al NATO și al Uniunii Europene.

„O dronă a explodat deasupra părții de nord a țării, punând în pericol pentru populația civilă”, a scris el pe platforma X.

Incidente cu drone şi în România şi Republica Moldova

Incidentul din Lituania are loc într-un moment în care mai multe state de pe flancul estic al NATO și din vecinătatea Ucrainei se confruntă cu pătrunderi ale dronelor în spațiul aerian, obiecte neidentificate și resturi provenite din atacurile desfășurate în regiune.

Sâmbătă, 17 octombrie, două avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române au doborât două drone care au intrat în spațiul aerian al României deasupra Mării Negre. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, primul aparat a fost distrus la aproximativ două minute după pătrunderea în spațiul aerian național, la sud-est de Sulina, iar al doilea a fost doborât în aceeași zonă, la est de oraș.

Și Republica Moldova s-a confruntat cu o serie de incidente similare. În perioada 10-16 octombrie, autoritățile au raportat șapte încălcări ale spațiului aerian, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei. Într-unul dintre cazuri, fragmentele unei drone care conținea explozibili au fost descoperite în localitatea Geamăna, din raionul Anenii Noi.

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