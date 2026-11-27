România a făcut toate demersurile care îi reveneau în procesul de revizuire a prezenței trupelor americane în Europa, a declarat vineri președintele Nicușor Dan. Șeful statului a precizat că decizia ține exclusiv de administrația americană și ar putea veni anul acesta sau anul viitor.

Nicușor Dan, președintele României Foto: Captură video

Președintele a explicat că partea română a respectat calendarul consultărilor, a răspuns chestionarului transmis de americani și a participat la mai multe întâlniri. În acest context, el a amintit și vizita la București a subsecretarului american pentru Politica de Apărare, Elbridge Colby.

„În interacțiunile, în calendarul pe care ei şi l-au propus şi l-au respectat până la momentul 6 noiembrie, noi am fost prezenți în toţi pașii pe care acest calendar i-a propus, adică am răspuns acelui chestionar, am avut mai multe întâlniri, a fost subsecretarul Colby la București. Deci pe partea românească, în procesul ăsta, noi am făcut tot ce trebuia şi o să vedem decizia de anul acesta sau de anul viitor”, a precizat şeful statului.

Ambasador la NATO, în „săptămâni puține”

Nicușor Dan a fost întrebat și când va numi un ambasador al României la NATO. Președintele a indicat un termen de câteva săptămâni, fără să anunțe un nume sau o dată exactă.

„Un ambasador la NATO, curând. Săptămâni puţine”, a răspuns el.

România a propus să participe la costurile prezenței americane

Declarațiile vin după ce, la 10 noiembrie, Nicușor Dan afirmase că România a făcut toate eforturile pentru o soluție favorabilă în privința prezenței militare americane. După cum a relatat „Adevărul”, președintele a confirmat atunci că Bucureștiul a oferit să suporte o parte din costurile asociate staționării trupelor, după modele folosite de alte state aliate.

Șeful statului sublinia și atunci că evaluarea era în desfășurare la Washington și evita să facă pronosticuri. În opinia sa, menținerea militarilor americani în România reprezintă un beneficiu pentru ambele țări.

Într-o analiză publicată de „Adevărul” la 4 noiembrie, politologul Mihnea Stoica aprecia că discuțiile cu Elbridge Colby ar putea viza oferta României de a acoperi o parte din costuri și durabilitatea sprijinului politic pentru aceste angajamente. Expertul avertiza că vizita nu trebuia interpretată automat ca un semnal al creșterii numărului de militari americani din România.