Două persoane au decedat în ultimele 24 de ore în județul Iași după ce au suferit de hipotermie severă, potrivit medicilor de la UPU-SMURD Iași.

Temperaturile foarte scăzute din ultimele zile au crescut riscul de hipotermie Foto: Shutterstock

Este vorba despre o femeie de 49 de ani, găsită într-un șanț din localitatea Perieni, comuna Probota, și despre un bărbat descoperit inconștient pe o stradă din cartierul Dacia, din municipiul Iași, relatează Ziarul de Iași.

Femeia a fost găsită în stop cardiorespirator și prezenta o temperatură corporală extrem de scăzută, de numai 15 grade Celsius. Medicii au constatat și o intoxicație acută cu alcool. Deși echipa medicală a aplicat proceduri complexe de încălzire și resuscitare timp de aproximativ opt ore, funcțiile vitale nu au mai putut fi restabilite.

În cel de-al doilea caz, victima, un bărbat a cărui identitate nu era cunoscută la momentul intervenției, avea o temperatură corporală de 32 de grade Celsius. Și în cazul acestuia, manevrele de resuscitare și încălzire efectuate de cadrele medicale s-au dovedit fără rezultat.

„E posibil să fi fost o cauză cerebrală sau cardiacă și apoi să se fi instalat hipotermia”

Coordonatoarea UPU-SMURD Iași, Diana Cimpoeșu, a precizat că autoritățile au demarat verificări pentru a stabili cauza exactă a decesului bărbatului.

„Am anunțat Poliția și Medicina Legală, pentru că e posibil să fi fost o cauză cerebrală sau cardiacă și apoi să se fi instalat hipotermia”, a declarat medicul.

Temperaturile foarte scăzute din ultimele zile au crescut riscul de hipotermie în rândul persoanelor expuse frigului pentru perioade îndelungate.