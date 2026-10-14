O donație banală s-a transformat într-o comoară de 85.000 de lire. Ce au găsit voluntarii în câteva albume

O colecție de bancnote rare, donată unui magazin caritabil din Edinburgh, Scoția, a fost vândută la licitație pentru 85.860 de lire sterline. Banii vor susține cercetarea bolilor de inimă și ale sistemului circulator, desfășurată de British Heart Foundation (BHF).

O donație făcută unui magazin caritabil s-a transformat într-o comoară de peste 85.000 de lire. Foto: Facebook/The Scotsman

Colecția cuprindea aproape 160 de bancnote din diferite țări, păstrate în albume și donate magazinului organizației de la Straiton Retail Park. Inițial, voluntarii nu au știut ce valoare ar putea avea piesele.

După ce au observat că unele bancnote ar putea fi deosebite, acestea au fost trimise echipei specializate a organizației din Leeds pentru a fi analizate.

Ulterior, colecția a ajuns la casa de licitații Noonans, specializată în obiecte de colecție, care a organizat vânzarea. Pentru a sprijini cauza caritabilă, compania a renunțat și la comisionul perceput vânzătorului, relatează BBC.

Bancnote rare din Arabia Saudită, Irak și Malaya

Printre cele mai importante piese s-au numărat bancnote-specimen și variante de testare, emise în scopuri de evaluare și pregătire a circulației monetare. Una dintre piesele remarcabile a fost o bancnotă rară, necirculată, cu portretul tinerei regine Elisabeta a II-a, emisă de Comisia Monetară pentru Malaya și Borneo Britanic.

Colecția a inclus și o variantă de culoare extrem de rară a unei bancnote irakiene de 10 dinari, din 1947, precum și o bancnotă-specimen de 100 de riali din Arabia Saudită, emisă în 1961. Calitatea și raritatea acestor exemplare au atras interesul colecționarilor din întreaga lume.

David McCormack, managerul magazinului din Edinburgh, a declarat că angajații au fost uimiți când au aflat valoarea potențială a donației. Acesta a subliniat că echipa este mândră că obiectele primite au putut aduce o contribuție atât de importantă organizației.

La rândul său, Allison Swaine-Hughes, director comercial al British Heart Foundation, a mulțumit donatorului și voluntarilor care au recunoscut importanța colecției. Ea a descris rezultatul drept o contribuție semnificativă la finanțarea cercetării medicale.

Andrew Pattison, reprezentantul casei de licitații Noonans, a afirmat că bancnotele au fost de o calitate excepțională și că interesul colecționarilor a fost amplificat și de scopul caritabil al vânzării.

Suma de 85.860 de lire sterline va contribui la finanțarea cercetărilor British Heart Foundation, organizație care susține proiecte pentru prevenirea și tratarea bolilor cardiovasculare.