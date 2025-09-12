Polonia se pregătește pentru ce e mai rău. O companie britanică va ajuta țara să fabrice obuze de artilerie

Compania britanică de armament BAE Systems va ajuta Polonia să producă muniție de 155 de milimetri, a declarat vineri Donald Tusk, referindu-se la obuzele de artilerie grea care s-au dovedit insuficiente în Ucraina şi în rândul partenerilor săi NATO, potrivit Reuters. Premierul polonez a salutat noua misiune NATO, „Eastern Sentry”.

Pentru a descuraja orice posibil atac din partea Rusiei, Polonia conduce o campanie europeană de consolidare a pregătirii sale de apărare şi cheltuiește 2,4 miliarde de zloţi (660 de milioane de dolari) pentru un proiect de construire a trei fabrici de muniţie, scrie Agerpres, citânt agenția internațională.

„Datorită acestei cooperări (cu BAE Systems), vom avea tehnologie de ultimă generaţie, datorită căreia vom putea creşte dramatic producţia de muniţie de 155 mm (...) Această cooperare este doar o parte a unui proiect mai amplu... ar trebui să atingem un nivel anual de producţie de aproximativ 130.000 de obuze în Polonia în termen de doi ani”, a declarat Tusk la fabrica Dezamet din Nowa Deba, în sudul Poloniei.

Ţările occidentale au în vedere să îşi crească producţia de muniţie, precum obuzele de artilerie, în condiţiile în care Ucraina a folosit proviziile de astfel de armament mult mai rapid decât le pot produce aliaţii săi.

Obuzul de 155 mm şi echivalentul său rusesc combină puterea explozivă şi raza lungă de acţiune necesare pentru a distruge blindajul şi pentru a provoca victime.

Lucrările la construirea noii fabrici de muniţie din Polonia vor începe la sfârşitul acestui an şi ar urma să fie finalizate până la sfârşitul anului 2027 sau începutul lui 2028, a declarat BAE.

Fabrica va funcţiona folosind tehnologia automatizată a BAE, ceea ce va ajuta Regatul Unit să-şi crească propria capacitate de producţie.

„O acțiune hotărâtă și rapidă”

Tot vineri, premierul polonez, Donald Tusk, a salutat noua misiune NATO, Santinela Estică, afirmând că Polonia dorește „ca acțiunile noastre să transmită un răspuns clar Rusiei, că provocările sale nu vor fi tolerate sub nicio formă”.

„Am primit cu satisfacție asigurările și declarațiile făcute de secretarul general al NATO, Mark Rutte, și de comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Grynkewich. Acestea sunt exact tipul de declarații și decizii pe care le-am solicitat: o acțiune hotărâtă și rapidă,” a declarat Donald Tusk în fața parlamentarilor din legislativul polonez, citat de Antena 3 CNN.

Amintim că vineri, 12 septembrie, la trei zile după incidentul grav din Polonia, unde mai multe drone ruseşti au pătruns adânc în spaţiul aerian NATO, secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, a anunţat o mişcare de forţă: lansarea unei noi misiuni militare, „Eastern Sentry” – o mobilizare de resurse menită să întărească apărarea pe flancul estic, într-un moment în care Moscova testează din ce în ce mai des răbdarea Occidentului.

„Suntem mândri de modul în care am reacţionat. Eastern Sentry (Santinela din Est) va consolida acest răspuns. Nu este doar despre Polonia – întreaga Alianţă este vizată”, a declarat generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa.