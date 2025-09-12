search
Vineri, 12 Septembrie 2025
Adevărul
NATO își întărește prezența pe flancul estic după incidentul cu dronele rusești din Polonia. Mark Rutte: „Suntem întotdeauna pregătiți să ne apărăm”

La trei zile după incidentul grav din Polonia, unde mai multe drone ruseşti au pătruns adânc în spaţiul aerian NATO, secretarul general al Alianţei, Mark Rutte, anunţă o mişcare de forţă: lansarea unei noi misiuni militare, „Eastern Sentry” – o mobilizare de resurse menită să întărească apărarea pe flancul estic, într-un moment în care Moscova testează din ce în ce mai des răbdarea Occidentului.

Mark Rutte, secretarul general al NATO/FOTO:EPA/EFE
Mark Rutte, secretarul general al NATO/FOTO:EPA/EFE

Într-o conferinţă de presă susţinută vineri, Rutte a vorbit despre o „situaţie fără precedent” în Polonia, dar şi despre o tendinţă periculoasă: incidente similare au avut loc în România, Estonia, Letonia şi Lituania, iar frecvenţa lor este în creştere.

„A fost cea mai mare concentrare de drone ruseşti care a încălcat spaţiul aerian NATO până acum. Dar nu este un incident izolat”, a spus Rutte.

Dronele Moscovei – „nesăbuinţă” sau test de voinţă?

Întrebat dacă aceste încălcări au fost deliberate, Rutte a evitat să dea un răspuns clar: „Este o chestiune aflată încă în evaluare. Dar, indiferent dacă au fost intenţionate sau nu, rămân periculoase şi inacceptabile”.

Tonul liderului NATO a fost însă fără echivoc:

„Nu putem accepta drone ruseşti în spaţiul aerian european, fie că vorbim de UE, NATO sau aliaţi. Este inacceptabil.”

Generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa, a confirmat că incursiunea de miercuri a fost mai amplă decât orice alt incident de acest tip, iar reacţia NATO – rapidă şi coordonată – „a demonstrat determinarea Alianţei”.

„Suntem mândri de modul în care am reacţionat. Eastern Sentry (Santineșa din Est) va consolida acest răspuns. Nu este doar despre Polonia – întreaga Alianţă este vizată.”

Ce presupune misiunea „Eastern Sentry”?

Noua operaţiune, care a fost activată începând chiar din noaptea de vineri spre sâmbătă, aduce laolaltă mijloace de apărare aeriană şi capabilităţi tactice din mai multe state membre: Franţa, Danemarca, Germania, Regatul Unit.

Vor fi implicate avioane de luptă Rafale şi F-16 daneze, dar şi sisteme terestre de apărare. Potrivit generalului Grynkewich, aceste noi resurse vor permite dezvoltarea unei „noi arhitecturi defensive”, adaptate ameninţărilor actuale – un semnal că NATO îşi ajustează doctrina de răspuns la provocările hibride şi aeriene ale Rusiei.

„Această misiune permite o privire proaspătă asupra modului în care apărăm spaţiul aerian. Vom învăţa din incursiunea de miercuri, care a fost de o amploare fără precedent”, a precizat Grynkewich.

Flancul estic, linia zero a apărării europene

Atât Rutte, cât şi Grynkewich, au subliniat că apărarea flancului estic nu este doar o chestiune de solidaritate regională, ci o necesitate strategică pentru întreg teritoriul NATO.

„Rachetele ruseşti ajung la Varşovia sau Tallinn în câteva minute. Diferenţa faţă de Madrid sau Londra este de doar cinci-zece minute. În acest sens, cu toţii locuim, de fapt, pe flancul estic”, a spus Mark Rutte.

„Dacă dronele pătrund de pe frontul estic, ele pot fi combinate cu rachete balistice care ameninţă întreaga Alianţă. Linia estică e prima barieră”, a adăugat Grynkewich.

„Zidul de drone” și contribuţia americană

Oficialii au fost întrebaţi şi despre propunerea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, privind un „zid de drone” pe graniţele de est. Grynkewich a răspuns că NATO analizează lecţiile din Ucraina şi tipurile de senzori – cinetici şi non-cinetici – care pot fi eficiente.

„Este un domeniu în care vom investi. Nu doar pentru protecţie, ci şi pentru reducerea costurilor apărării – soldaţii noştri nu ar trebui să se gândească la preţul muniţiei, ci la protejarea civililor”, a adăugat el.

Întrebat despre reacţia Statelor Unite, Rutte a declarat că „angajamentul american faţă de NATO este solid, în orice sens al cuvântului”, refuzând să comenteze pe marginea declaraţiilor fostului preşedinte Trump.

NATO va apăra „fiecare centimetru de teritoriu”

Mesajul final al liderilor NATO a fost clar: indiferent dacă dronele care au pătruns în Polonia au fost ghidate cu intenţie sau nu, acţiunea Rusiei a fost „nesăbuită şi inacceptabilă”.

„Suntem încă în proces de evaluare, dar un lucru e cert: a fost o încălcare a spaţiului aerian NATO. Şi asta obligă Alianţa să îşi reafirme hotărârea de a se apăra”, a spus Mark Rutte.

„Cetăţenii Poloniei şi din întreaga Alianţă trebuie să fie liniştiţi. Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru”, a subliniat generalul Grynkewich.

