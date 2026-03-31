O adolescentă de 16 ani, ucisă în plină stradă. Cinci tineri au fost arestați. Mesajul sfâșietor al mamei: „Frumoasa mea prințesă”

Un al cincilea adolescent a fost arestat în cazul uciderii unei fete de 16 ani, găsită inconștientă pe o stradă din Leeds, sâmbătă, 28 martie, și care a murit la scurt timp la spital.

Chloe Watson Dransfield a fost găsită inconștientă pe Kennerleigh Avenue, în Leeds, cu puțin înainte de ora 06:00 (ora locală) și a murit la scurt timp după aceea la spital, scrie BBC.

Anterior, polițiștii au arestat un băiat de 17 ani, sub suspiciunea de crimă, a anunțat West Yorkshire Police.

Alte patru persoane, două tinere de 18 ani, un tânăr de 19 ani și un alt băiat de 17 ani, toți din Leeds, rămân în arest, tot sub suspiciunea de crimă.

Familia lui Chloe a descris-o pe fată ca fiind o adolescentă „plină de viață”, care locuia în Gomersal, la aproximativ 27 de kilometri de Austhorpe, locul unde a fost găsită inconștientă. Mama ei a spus: „Frumoasa mea prințesă Chloe. Nu pot pune în cuvinte ce simt că nu mai ești aici cu mine.

Ești viața mea, lumea mea, cea mai bună prietenă a mea și știu că și eu sunt a ta... Nu pot trăi fără tine – am nevoie de tine. Ești superbă, încrezătoare, loială, sinceră. Ești prințesa mea devotată familiei.”

Ea a adăugat: „Cele două surori ale tale și fratele tău mai mare te vor iubi și îți vor simți lipsa la infinit... vei fi mereu în inimile noastre.”

Tatăl ei a scris: „Ne lipsește fiecare lucru la ea. Era frumoasă, plină de bucurie și avea o personalitate minunat de jucăușă. Chloe era iubită de toți cei care o cunoșteau, iar absența ei este imposibil de măsurat.

Ne va lipsi pentru totdeauna, nu va fi niciodată uitată. Te iubim mereu și pentru totdeauna.”

Marc Bowes, ofițerul care coordonează ancheta, a declarat că investigațiile privind moartea adolescentei sunt în desfășurare.

Acesta a făcut apel la persoanele care s-au aflat în zona Kennerleigh Avenue în primele ore ale dimineții de sâmbătă să ofere orice informații care ar putea ajuta ancheta.