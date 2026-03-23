Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Video Escrocherie de 300.000 de lire. O femeie prinsă în Tenerife după ce a cheltuit banii pe Botox: „M-au scos țap ispășitor"

O femeie descrisă drept o escroacă „fără rușine”, care a furat economiile de-o viață ale unei pensionare vulnerabile, a fost localizată în Tenerife, după ce a fugit din Marea Britanie înainte de proces. Banii, în valoare de 300.000 de lire sterline, ar fi fost cheltuiți pe tratamente cosmetice, mese scumpe și bunuri de lux.

Escroaca „fără rușine” care a furat 300.000 de lire sterline de la o bătrână FOTO: Captură video

Pamela Gwinnett, în vârstă de 63 de ani, a profitat de perioada pandemiei de COVID-19 pentru a se apropia de Joan Green, o femeie de 89 de ani. Pretinzând că îi este îngrijitoare, ea ar fi reușit să o izoleze complet de familie, potrivit Sky News.

Ulterior, Gwinnett a convins-o pe bătrână să semneze o procură care îi oferea control total asupra finanțelor sale. Potrivit anchetei, aceasta ar fi golit conturile pensionarei, folosind banii pentru cheltuieli personale extravagante.

Printre achizițiile făcute se numără tratamente de înfrumusețare, inclusiv Botox, mese luxoase, dar și o mașină în valoare de 22.500 de lire sterline, precum și plata ratelor la credite ipotecare pentru proprietăți pe care le deținea.

Fuga în Tenerife și condamnarea în lipsă

În timp ce aștepta procesul, Gwinnett a încălcat condițiile eliberării pe cauțiune și a fugit în Tenerife, unde locuiește de aproximativ 11 luni într-un apartament situat pe malul mării, în sudul insulei.

În octombrie anul trecut, ea a fost condamnată în lipsă la șase ani de închisoare pentru furt și fraudă prin abuz de funcție. Contactată de jurnaliști, femeia a negat acuzațiile și a susținut că este victima unei nedreptăți. „Nu, niciodată. Familia ei le-a luat”, a spus ea, întrebată dacă a furat banii.

Ea a adăugat: „Nu sunt obligată să răspund la aceste întrebări. De parcă aș fi luat eu banii! Eram împuternicită și ca executor testamentar, avocatul ei are toți banii. Nu aveam cardul ei bancar, familia ei îl avea. M-au scos țap ispășitor”.

Reacția familiei și ultimele zile ale victimei

Cazul a provocat revoltă inclusiv în blocul unde locuiește Gwinnett, locatarii afișând postere cu mesaje precum „dreptate pentru Joan Green” și imagini cu aceasta sub mențiunea „căutată”.

Joan Green, originară din Chorley, Lancashire, a murit în 2022. Familia sa susține că femeia a fost manipulată și îndepărtată de cei dragi. Nepotul vitreg al victimei, David Bolton, a declarat că una dintre cele mai mari temeri ale sale este că bunica ar fi murit crezând minciunile potrivit cărora familia nu o mai iubea.

Adevărul este că ea se bronzează în Tenerife, se plimbă pe acolo, fără să-i pese de nimic – doar de ea însăși. Toată durerea pe care a provocat-o tuturor de aici, toată supărarea. Este pur și simplu enervant”, a spus acesta.

Metodele folosite pentru izolare

Anchetatorii au arătat că Gwinnett ar fi luat măsuri extreme pentru a împiedica intervenția familiei. Printre acestea se numără schimbarea numărului de telefon fix al victimei, încuierea porților cu lacăt și instrucțiuni clare pentru îngrijitori de a nu permite accesul rudelor.

În timpul procesului, o probă-cheie a fost un videoclip filmat în secret de David, în care apare o confruntare între el și Gwinnett. În înregistrare, aceasta afirmă: „Asta nu are nicio legătură cu voi – eu am procura”. Când familia contestă afirmația, ea ridică tonul: „Ba da, vorbesc!”

Judecătorul a apreciat că imaginile demonstrează „lipsa de rușine și încrederea de sine” a inculpatei, precum și „obraznicia” acesteia. De asemenea, a spus că Gwinnett „a jucat pe termen lung” pentru a o izola pe victimă și a o trata ca pe o „vacă de muls”.

Autoritățile britanice încearcă în prezent să o extrădeze pe Pamela Gwinnett din Spania. Judecătorul a subliniat că faptul că aceasta rămâne în Tenerife reprezintă o „ofensă adusă justiției și statului de drept”.

