O adolescentă din Ialomița a reușit să se salveze din apartamentul unde era sechestrată. Ce funcție a telefonului a ajutat-o

O tânără de 17 ani din județul Ialomița a reușit să evite o tragedie după ce a fost sechestrată într-un apartament de către un cunoscut. Salvată în ultima clipă de intervenția rapidă a polițiștilor, fata a utilizat o funcție inteligentă a telefonului mobil pentru a cere ajutor fără ca agresorul să observe.

Incidentul a început sub pretextul unei întâlniri amicale. Un tânăr de 23 de ani, pe care fata îl cunoștea, a invitat-o la el acasă pentru a viziona împreună un film, potrivit Știrile ProTV. Odată ajunsă la destinație, adolescenta a realizat că a căzut într-o capcană: locuința era de fapt un spațiu dezafectat. Imediat după ce au intrat, bărbatul a blocat ușa și a trecut la amenințări, încercând să o constrângă pe fată să întrețină relații sexuale.

Deși se afla într-o situație critică și sub supravegherea agresorului, tânăra a dat dovadă de o prezență de spirit extraordinară. Profitând de un scurt moment de neatenție al bărbatului, ea a activat discret funcția SOS a smartphone-ului său. Prin apăsarea repetată, de cinci ori, a butonului lateral, dispozitivul a apelat automat numărul unic de urgență 112 și a transmis coordonatele GPS exacte ale locației.

Intervenția în forță a poliției

Datorită preciziei datelor transmise prin sistemul de urgență, echipajele de poliție au ajuns la adresă în doar câteva minute. Oamenii legii au spart ușa apartamentului și au pătruns în forță, reușind să îl imobilizeze pe suspect înainte ca acesta să îi provoace fetei răni fizice grave. Adolescenta a fost extrasă în siguranță din imobil și se află acum sub protecția autorităților.

Tânărul de 23 de ani a fost încătușat pe loc și condus la audieri. În urma probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Anchetatorii au deschis pe numele lui un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă de viol.