Crimă șocantă în Mureș: un bărbat, suspectat că și-a ucis soția cu mai multe lovituri de cuțit

Un bărbat de 42 de ani din comuna Neaua, județul Mureș, este suspectat că şi-a ucis soţia, în vârstă de 48 de ani, cu mai multe lovituri de cuţit. Bărbatul a fost prins și condus la sediul poliției marți, 24 martie.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, poliţiştii au fost sesizaţi, marţi, prin apel la 112, despre faptul că un bărbat de 42 de ani şi-a lovit soţia de mai multe ori cu un cuţit, scrie News.ro. În urma rănilor suferite, femeia a murit.

Fapta a avut loc la locuinţa celor doi din comuna Neaua, unde au ajuns poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi Serviciului Criminalistic, pentru desfăşurarea de activităţi specifice conform competenţelor.

Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost prins şi dus la sediul poliţiei, pentru luarea măsurilor care se impun.

Cercetările sunt în desfăşurare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş.