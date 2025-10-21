„Nu mergeți la Budapesta”: Un fost ofițer rus avertizează asupra unei presupuse tentative de asasinat a lui Putin

Zvonurile privind o posibilă tentativă de asasinat a președintelui Vladimir Putin în timpul deplasării la Budapesta au stârnit tensiuni în Rusia.

Fostul ofițer de informații Andrei Bezrukov a declarat la televiziunea rusă că serviciile britanice ar pregăti o operațiune împotriva liderului de la Kremlin și a sugerat mutarea unei întâlniri cu Donald Trump în Dubai pentru a evita riscurile.

„Nu mergeți la Budapesta”, a spus Bezrukov.

Fostul ofițer a afirmat că „mentalitatea elitei britanice este aranjată astfel încât, dacă Putin pleacă, problema va dispărea” și a acuzat autoritățile de la Londra că ar fi pregătite să „lovească Rusia” pentru propriul interes, potrivit Daily Expres.

Totuși, Andrei Bezrukov nu a prezentat nicio dovadă concretă care să susțină afirmațiile sale.

Întrebat cum ar putea fi evitată o eventuală tentativă de asasinat, Bezrukov a sugerat ca întâlnirea să fie mutată în Emiratele Arabe Unite.

Prezentatorul Vladimir Soloviov a remarcat că președintele rus este „atât de curajos” încât ar putea călători la Budapesta, însă Bezrukov a replicat că „uneori curajul nu este principalul lucru”.

„Comandantul suprem reprezintă țara, iar interesele țării sunt mai importante decât curajul unei singure persoane”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a confirmat călătoria lui Putin în Ungaria, însă speculațiile s-au intensificat după recentele declarații ale oficialului rus.

În acest context, Ungaria rămâne singura țară din Uniunea Europeană care a promis că nu va respecta eventualele ordine internaționale de arestare a președintelui rus.