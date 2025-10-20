Șefii diplomațiilor ruse și americane au stabilit pașii premergători summitului Trump-Putin de la Budapesta

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov și secretarul de stat american Marco Rubio au avut o convorbire telefonică pentru a pregăti întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta.

Ministerul rus de Externe a anunțat că șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, au avut luni o discuție telefonică „constructivă” despre pașii următori în implementarea acordurilor convenite recent de președinții Donald Trump și Vladimir Putin, scrie Mediafax.

Convorbirea vine la patru zile după ce Trump a anunțat că va avea o nouă întâlnire cu Putin, la Budapesta, ca parte a eforturilor relansate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit Moscovei, discuția Lavrov -Rubio a avut rolul de a pregăti viitorul summit și de a definitiva calendarul acestuia.

Surse citate de Reuters afirmă că Lavrov și Rubio urmează să se întâlnească față în față pe 23 octombrie.

Departamentul de Stat al SUA nu a comentat până acum convorbirea.

Summitul de la Budapesta a fost stabilit în urma unei convorbiri de două ore și jumătate între Trump și Putin, în care cei doi lideri au convenit organizarea unei noi runde de negocieri la nivel înalt săptămâna viitoare.