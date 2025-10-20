Bulgaria este dispusă să autorizeze tranzitarea spațiului aerian de către avionul lui Putin către Budapesta: „Eforturile pentru pace trebuie sprijinite”

O țară din estul Europei ar putea autoriza o excepție de la interdicțiile impuse zborurilor rusești pentru a facilita întâlnirea între Vladimir Putin și Donald Trump ce ar putea avea loc la Budapesta.

Bulgaria ar putea autoriza avionul președintelui rus Vladimir Putin să tranziteze spațiul său aerian în cazul în care liderul de la Kremlin se va deplasa la Budapesta pentru o întâlnire cu președintele american Donald Trump.

Declarația a fost făcută luni, 20 octombrie, de ministrul bulgar de Externe, Georg Georgiev, în marja reuniunii Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene, desfășurată la Luxemburg.

„Dacă se depun eforturi pentru a obţine pacea, dacă condiţia pentru aceasta este să existe o întâlnire, atunci cel mai logic lucru este ca o întâlnire de acest gen să fie facilitată într-un mod realizabil”, a spus Georg Georgiev, citat de presa din Bulgaria.

În prezent, avioanele rusești au interdicție de zbor în spațiul aerian al Statelor Unite și al Uniunii Europene, astfel că o eventuală deplasare a președintelui rus într-un stat membru ar necesita o derogare specială.

Oficialul a precizat că detaliile tehnice privind un eventual drept de survol vor fi discutate abia după ce se va stabili data la cei doi lideri urmează să se întâlnească la Budapesta.

„Să se anunţe mai întâi data, iar apoi vom putea discuta detaliile tehnice. Din câte știu, nu este confirmată încă o dată anume”, a precizat el.

O posibilă rută de zbor între Moscova și Budapesta ar trece deasupra Mării Negre, României, Bulgariei și Serbiei, în timp ce alte trasee posibile implică ocolirea prin Belarus și Polonia sau peste Marea Baltică, Germania și Cehia, însă acestea sunt mult mai lungi și dificil de gestionat logistic.

Întrebat dacă guvernul de la Sofia ar acorda drept de survol avionului lui Putin, Georg Georgiev a răspuns: „Și cum altfel ar putea avea loc întâlnirea dacă unul dintre participanți nu poate ajunge acolo?”

Oficialul a subliniat că Bulgaria nu va bloca nicio inițiativă diplomatică ce are ca scop găsirea unei soluții pașnice la conflictul din Ucraina.

„Când se depun eforturi pentru pace, este logic ca toate părțile să contribuie la realizarea unei astfel de întâlniri”, a afirmat ministrul.

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a precizat luni că, în contextul unei eventuale deplasări a lui Vladimir Putin la Budapesta, România nu a primit nicio solicitare de survol din partea Rusiei până în acest moment.

Reacții din alte state europene

Unii oficiali europeni au reacționat critic la ideea găzduirii lui Putin într-o capitală a Uniunii Europene.

„Nu, nu este frumos”, a spus șefa diplomației europene, întrebată despre o posibilă întâlnire Trump - Putin la Budapesta.

Ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, a fost și mai tranșant: „Singurul loc pentru Putin în Europa este la Haga, în fața tribunalului, nu în vreuna dintre capitalele noastre.”