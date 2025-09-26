search
Vineri, 26 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Noul act de identitate digital, obligatoriu pentru cei care vor să muncească în Marea Britanie. O petiție împotriva proiectului laburiștilor a fost semnată de un milion de oameni

0
0
Publicat:

Identificarea digitală va fi obligatorie pentru a putea lucra în Marea Britanie, ca parte a planurilor de combatere a migrației ilegale.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii FOTO: EPA EFE
Keir Starmer, premierul Marii Britanii FOTO: EPA EFE

Primul ministru Keir Starmer a declarat că noul sistem de identificare digitală va îngreuna munca ilegală în Marea Britanie și va oferi „nenumărate beneficii” cetățenilor, în timp ce ministrul  Darren Jones a afirmat că acesta ar putea fi „fundamentul statului modern”.

Cu toate acestea, partidele de opoziție au susținut că propunerile nu vor împiedica oamenii să traverseze Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici, scrie BBC.

Primul ministru și-a prezentat planurile într-un discurs amplu adresat unei adunări formată din lideri mondiali, în care a afirmat că a fost „prea ușor” pentru oameni să lucreze ilegal în Marea Britanie, deoarece centrul-stânga a fost „prea sensibil” pentru a spune lucruri care erau „în mod clar adevărate”.

În cadrul Conferinței Globale pentru Acțiune Progresistă de la Londra, la care au participat politicieni precum prim-ministrul australian Anthony Albanese și prim-ministrul canadian Mark Carney, premierul a declarat că este timpul „să ne privim în oglindă și să recunoaștem că am permis partidelor noastre să se îndepărteze de preocupările oamenilor”.

Nu este o politică de stânga plină de compasiune să te bazezi pe forța de muncă care exploatează lucrătorii străini și subminează salariile echitabile”, a spus el.

„Adevărul este că fiecare națiune trebuie să aibă control asupra granițelor sale. Trebuie să știm cine se află în țara noastră.”

Într-o conversație care a urmat discursului său,  Keir Starmer a declarat că dorește ca următoarele alegeri să fie o „luptă deschisă” între Partidul Laburist și Reform UK.

Ca răspuns la discursul prim-ministrului, Reform UK a afirmat că publicul „începe să conștientizeze faptul că Starmer nu face decât să continue moștenirea conservatorilor de impozite mari și imigrație în masă”.

Deși are doar cinci deputați, partidul Reform UK al lui Nigel Farage conduce în sondajele de opinie de câteva luni.

Prim-ministrul a sugerat că provocarea reprezentată de Reform va fi un subiect important în discursul pe care îl va ține în fața membrilor partidului la conferința Partidului Laburist de săptămâna viitoare.

Guvernul lui Sir Keir a fost supus presiunilor pentru a aborda problema migrației ilegale, având în vedere că peste 50.000 de migranți au sosit cu ambarcațiuni mici de când Partidul Laburist a ajuns la putere.

Anunțând planurile sale privind noile acte de identitate digitale, premierul a declarat că acest sistem „va îngreuna munca ilegală în această țară, sporind securitatea frontierelor noastre”.

El a adăugat: „De asemenea, va oferi cetățenilor obișnuiți nenumărate beneficii, cum ar fi posibilitatea de a-și dovedi identitatea pentru a accesa rapid servicii esențiale, în loc să caute o factură veche la utilități”.

Jones, secretarul șef al prim-ministrului, a declarat: „Dacă vom reuși să punem în funcțiune acest sistem de identificare digitală și publicul ne va susține, acesta va constitui fundamentul statului modern și va permite o reformă cu adevărat interesantă a serviciilor publice în viitor”.

Un alt prim-ministru laburist, Tony Blair, a încercat să introducă cărțile de identitate obligatorii, dar ideea a fost abandonată de coaliția conservator-liberal-democrată în 2010.

Cu toate acestea, actualul prim ministru britanic  a declarat recent că, în opinia sa, dezbaterea „a evoluat în ultimii 20 de ani”, întrucât „toți avem acum mult mai multe identități digitale decât aveam înainte”.

Citește și: Marea Britanie și Ucraina au inițiat discuții cu privire la eliminarea barierelor în domeniul comerțului digital

Partidul Laburist consideră că noua sa propunere beneficiază de sprijinul publicului, deși peste un milion de persoane au semnat o petiție împotriva acestei idei.

Liderul conservator Kemi Badenoch a declarat că planul „nu va face nimic pentru a opri bărcile”, ci „va fi folosit împotriva cetățenilor care respectă legea, în timp ce infractorii vor rămâne în libertate”.

Ea și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la securitatea datelor, afirmând că ar fi riscant să se stocheze informațiile „într-o singură bază de date”.

Liderul liberal-democrat Sir Ed Davey a declarat că partidul său va „lupta cu înverșunare” împotriva acestui plan, care „ar crește impozitele și birocrația, fără a face aproape nimic pentru a combate traversarea canalului”.

Unele grupuri de campanie s-au opus, de asemenea, planului, Liberty argumentând că acesta ridică „îngrijorări majore” cu privire la supravegherea în masă, în timp ce Big Brother Watch a afirmat că acesta ar face țara „mai puțin liberă”.

Guvernul a declarat că dorește să se asigure că sistemul funcționează pentru cei care nu pot utiliza un smartphone și va lansa o consultare cu privire la modul în care serviciul va fi furnizat în cursul acestui an.

Consultarea este preconizată să dureze trei luni, iar legislația va fi prezentată Parlamentului la începutul anului viitor.

Ce este BritCard

Persoanele fizice nu vor fi obligate să poarte asupra lor actul de identitate și nu li se va cere să îl prezinte, a declarat Downing Street.

Cu toate acestea, actul de identitate digital va fi obligatoriu ca mijloc de dovedire a dreptului de a lucra în Regatul Unit până la sfârșitul mandatului Parlamentului, care se preconizează că va fi cel târziu în 2029.

Noul act de identitate digital va fi stocat pe telefoanele persoanelor, în mod similar cu cardurile de plată fără contact sau aplicația NHS.

Se preconizează că acesta va include numele persoanei, data nașterii, naționalitatea sau statutul de rezident și o fotografie.

Consultarea va lua în considerare și includerea unor informații suplimentare, cum ar fi adresa.

Angajatorii sunt deja obligați să verifice candidații potențiali.

Cu toate acestea, se înțelege că oficialii au analizat dacă un sistem de identificare digitală ar putea reduce utilizarea documentelor false și ar oferi o abordare mai consistentă în verificarea identității lucrătorilor.

Guvernul a declarat că implementarea acestui sistem va simplifica în cele din urmă solicitarea de servicii precum permisele de conducere, îngrijirea copiilor și asistența socială, precum și accesul la înregistrările fiscale.

Un purtător de cuvânt al Reform UK a declarat că planurile guvernului sunt „o manevră cinică pentru a păcăli alegătorii că se face ceva în privința imigrației ilegale”.

Guvernul scoțian condus de SNP a declarat că „se opune introducerii oricărei cărți de identitate care să fie obligatorie, care să trebuiască să fie purtată asupra persoanei sau pe care oricine să poată cere să o vadă, inclusiv cea digitală”.

Prim-ministrul Irlandei de Nord, Michelle O'Neill, a calificat propunerea drept „prost gândită” și „un atac la adresa Acordului de Vinerea Mare și a drepturilor a cetățenilor irlandezi din nordul Irlandei".

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”
stirileprotv.ro
image
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
Ioana Popescu i-a dat mesaj lui Gigi Becali cu o săptămână înainte să moară! Ce favor i-a cerut „devoratoarea de fotbaliști”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
digi24.ro
image
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
gsp.ro
image
De nicăieri! Simona Halep, mesaj pentru toată lumea: "Să nu mă numiți norocoasă"
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
observatornews.ro
image
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Când poate fi anulată o amendă contravențională, conform Codului Rutier
playtech.ro
image
Actorul din „Las Fierbinți”, replică tăioasă pentru echipele din București: „Dinamo nu înseamnă nimic. Nici FCSB sau Rapid”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Răsturnare de situație: TAS a publicat decizia! Câți bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A murit Ioana Popescu. Care este cauza morții
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Vizita secretă a lui Bolojan a aruncat totul în aer. Rectificarea bugetară se amână fără explicații
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Principele Radu si Majestatea Sa Margareta in doliu la inmormantarea Reginei Ana, Familia Regala in doliu Casa Majestății Sale (5) jpg
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”
okmagazine.ro
4 moduri de a gati legumele toamna jpg
Bogăția toamnei în farfurie: 4 moduri creative de a găti cu legumele de sezon
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 26 septembrie - 2 octombrie. A venit momentul marilor decizii pentru Berbeci, probleme financiare pentru Scorpioni, Săgetătorii fac bani
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate