Noul act de identitate digital, obligatoriu pentru cei care vor să muncească în Marea Britanie. O petiție împotriva proiectului laburiștilor a fost semnată de un milion de oameni

Identificarea digitală va fi obligatorie pentru a putea lucra în Marea Britanie, ca parte a planurilor de combatere a migrației ilegale.

Primul ministru Keir Starmer a declarat că noul sistem de identificare digitală va îngreuna munca ilegală în Marea Britanie și va oferi „nenumărate beneficii” cetățenilor, în timp ce ministrul Darren Jones a afirmat că acesta ar putea fi „fundamentul statului modern”.

Cu toate acestea, partidele de opoziție au susținut că propunerile nu vor împiedica oamenii să traverseze Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici, scrie BBC.

Primul ministru și-a prezentat planurile într-un discurs amplu adresat unei adunări formată din lideri mondiali, în care a afirmat că a fost „prea ușor” pentru oameni să lucreze ilegal în Marea Britanie, deoarece centrul-stânga a fost „prea sensibil” pentru a spune lucruri care erau „în mod clar adevărate”.

În cadrul Conferinței Globale pentru Acțiune Progresistă de la Londra, la care au participat politicieni precum prim-ministrul australian Anthony Albanese și prim-ministrul canadian Mark Carney, premierul a declarat că este timpul „să ne privim în oglindă și să recunoaștem că am permis partidelor noastre să se îndepărteze de preocupările oamenilor”.

„Nu este o politică de stânga plină de compasiune să te bazezi pe forța de muncă care exploatează lucrătorii străini și subminează salariile echitabile”, a spus el.

„Adevărul este că fiecare națiune trebuie să aibă control asupra granițelor sale. Trebuie să știm cine se află în țara noastră.”

Într-o conversație care a urmat discursului său, Keir Starmer a declarat că dorește ca următoarele alegeri să fie o „luptă deschisă” între Partidul Laburist și Reform UK.

Ca răspuns la discursul prim-ministrului, Reform UK a afirmat că publicul „începe să conștientizeze faptul că Starmer nu face decât să continue moștenirea conservatorilor de impozite mari și imigrație în masă”.

Deși are doar cinci deputați, partidul Reform UK al lui Nigel Farage conduce în sondajele de opinie de câteva luni.

Prim-ministrul a sugerat că provocarea reprezentată de Reform va fi un subiect important în discursul pe care îl va ține în fața membrilor partidului la conferința Partidului Laburist de săptămâna viitoare.

Guvernul lui Sir Keir a fost supus presiunilor pentru a aborda problema migrației ilegale, având în vedere că peste 50.000 de migranți au sosit cu ambarcațiuni mici de când Partidul Laburist a ajuns la putere.

Anunțând planurile sale privind noile acte de identitate digitale, premierul a declarat că acest sistem „va îngreuna munca ilegală în această țară, sporind securitatea frontierelor noastre”.

El a adăugat: „De asemenea, va oferi cetățenilor obișnuiți nenumărate beneficii, cum ar fi posibilitatea de a-și dovedi identitatea pentru a accesa rapid servicii esențiale, în loc să caute o factură veche la utilități”.

Jones, secretarul șef al prim-ministrului, a declarat: „Dacă vom reuși să punem în funcțiune acest sistem de identificare digitală și publicul ne va susține, acesta va constitui fundamentul statului modern și va permite o reformă cu adevărat interesantă a serviciilor publice în viitor”.

Un alt prim-ministru laburist, Tony Blair, a încercat să introducă cărțile de identitate obligatorii, dar ideea a fost abandonată de coaliția conservator-liberal-democrată în 2010.

Cu toate acestea, actualul prim ministru britanic a declarat recent că, în opinia sa, dezbaterea „a evoluat în ultimii 20 de ani”, întrucât „toți avem acum mult mai multe identități digitale decât aveam înainte”.

Partidul Laburist consideră că noua sa propunere beneficiază de sprijinul publicului, deși peste un milion de persoane au semnat o petiție împotriva acestei idei.

Liderul conservator Kemi Badenoch a declarat că planul „nu va face nimic pentru a opri bărcile”, ci „va fi folosit împotriva cetățenilor care respectă legea, în timp ce infractorii vor rămâne în libertate”.

Ea și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la securitatea datelor, afirmând că ar fi riscant să se stocheze informațiile „într-o singură bază de date”.

Liderul liberal-democrat Sir Ed Davey a declarat că partidul său va „lupta cu înverșunare” împotriva acestui plan, care „ar crește impozitele și birocrația, fără a face aproape nimic pentru a combate traversarea canalului”.

Unele grupuri de campanie s-au opus, de asemenea, planului, Liberty argumentând că acesta ridică „îngrijorări majore” cu privire la supravegherea în masă, în timp ce Big Brother Watch a afirmat că acesta ar face țara „mai puțin liberă”.

Guvernul a declarat că dorește să se asigure că sistemul funcționează pentru cei care nu pot utiliza un smartphone și va lansa o consultare cu privire la modul în care serviciul va fi furnizat în cursul acestui an.

Consultarea este preconizată să dureze trei luni, iar legislația va fi prezentată Parlamentului la începutul anului viitor.

Ce este BritCard

Persoanele fizice nu vor fi obligate să poarte asupra lor actul de identitate și nu li se va cere să îl prezinte, a declarat Downing Street.

Cu toate acestea, actul de identitate digital va fi obligatoriu ca mijloc de dovedire a dreptului de a lucra în Regatul Unit până la sfârșitul mandatului Parlamentului, care se preconizează că va fi cel târziu în 2029.

Noul act de identitate digital va fi stocat pe telefoanele persoanelor, în mod similar cu cardurile de plată fără contact sau aplicația NHS.

Se preconizează că acesta va include numele persoanei, data nașterii, naționalitatea sau statutul de rezident și o fotografie.

Consultarea va lua în considerare și includerea unor informații suplimentare, cum ar fi adresa.

Angajatorii sunt deja obligați să verifice candidații potențiali.

Cu toate acestea, se înțelege că oficialii au analizat dacă un sistem de identificare digitală ar putea reduce utilizarea documentelor false și ar oferi o abordare mai consistentă în verificarea identității lucrătorilor.

Guvernul a declarat că implementarea acestui sistem va simplifica în cele din urmă solicitarea de servicii precum permisele de conducere, îngrijirea copiilor și asistența socială, precum și accesul la înregistrările fiscale.

Un purtător de cuvânt al Reform UK a declarat că planurile guvernului sunt „o manevră cinică pentru a păcăli alegătorii că se face ceva în privința imigrației ilegale”.

Guvernul scoțian condus de SNP a declarat că „se opune introducerii oricărei cărți de identitate care să fie obligatorie, care să trebuiască să fie purtată asupra persoanei sau pe care oricine să poată cere să o vadă, inclusiv cea digitală”.

Prim-ministrul Irlandei de Nord, Michelle O'Neill, a calificat propunerea drept „prost gândită” și „un atac la adresa Acordului de Vinerea Mare și a drepturilor a cetățenilor irlandezi din nordul Irlandei".