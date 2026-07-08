De la șabloane militare la tactici de supraviețuire. Cum a reinventat armata ucraineană utilizarea sistemelor americane Patriot

Războiul de uzură și criza globală de muniție au obligat Kievul să modifice manualul de operare al celei mai avansate arme de apărare antiaeriană. În timp ce Moscova își dublează atacurile cu rachete balistice, militarii ucraineni folosesc machete și comenzi manuale pentru a economisi rachetele interceptoare.

O analiză publicată de The New York Times (NYT) dezvăluie o schimbare profundă de paradigmă în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei. Confruntați cu o penurie acută de muniție și cu un ritm sufocant al bombardamentelor rusești, operatorii ucraineni au abandonat tacticile standard predate de instructorii americani, trecând la strategii de adaptare autohtone pentru a menține în funcțiune legendarele baterii Patriot.

Economie la sânge: o singură rachetă în loc de două

Standardul militar american prevede lansarea a cel puțin două rachete interceptoare pentru a garanta distrugerea unei ținte balistice în aer. Astăzi, pe frontul din Ucraina, această regulă a devenit un lux de domeniul trecutului. Din cauza stocurilor limitate, operatorii ucraineni lansează acum, de cele mai multe ori, o singură rachetă interceptoare per țintă.

Mai mult, sistemele Patriot au fost trecute din regim automat în regim de control manual. Decizia a fost luată pentru a preveni situațiile în care computerul de bord ar lansa automat rachete extrem de scumpe împotriva unor ținte lente sau ieftine, cum sunt dronele rusești. Pentru acestea din urmă, ucrainenii au dezvoltat soluții alternative: de la mitraliere grele montate pe acoperișuri, camioane și elicoptere, până la utilizarea recentă a dronelor de interceptare care distrug aparatele de zbor inamice direct în aer.

Tactica „lovește și fugi” și războiul machetelor

O altă lecție învățată direct pe câmpul de luptă este mobilitatea extremă. Potrivit sursei citate, bateriile Patriot folosesc acum tactica „shoot and scoot” (trage și fugi) – imediat după lansarea rachetelor, întreaga baterie își schimbă rapid poziția pentru a evita loviturile de ripostă ale aviației sau artileriei ruse.

Pentru a induce în eroare serviciile de informații ale Moscovei, Ucraina folosește la scară largă momeli. Bateriile reale sunt camuflate cu rigurozitate, în timp ce pe teren sunt amplasate machete extrem de realiste. În timp ce un sistem Patriot complet costă aproximativ un miliard de dolari, realizarea unei astfel de replici se ridică la circa 30.000 de dolari, un preț infim pentru a „păcăli” rachetele rusești de milioane de dolari.

„La început, am acționat pe baza tacticilor și cunoștințelor pe care le-am primit în SUA. Însă, în timpul utilizării în luptă, am înțeles că trebuie să adăugăm propria noastră experiență și să ne îndepărtăm de șabloane,” a declarat Viaceslav Agheev, comandantul unei unități Patriot din Ucraina, instruit la baza Fort Sill (Oklahoma).

Armele secrete ale Kievului. Ucraina prezintă lansatoarele de rachete ascunse timp de trei ani și anunță un „scut maritim” de drone

Presiunea balistică a Moscovei s-a dublat

Această reinventare a tacticilor vine într-un moment critic. Datele statistice ale Forțelor Aeriene ale Ucrainei, analizate de NYT, arată că Rusia a lansat 521 de rachete balistice de la începutul acestui an – o cifră de peste două ori mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului 2025. Din acest total, scutul antirachetă ucrainean a reușit să intercepteze 164.

Moscova a reușit să își majoreze producția internă de rachete balistice (cum sunt cele din sistemele Iskander sau rachetele hipersonice Zircon). Acestea zboară mult mai repede decât rachetele de croazieră, fiind extrem de dificil de interceptat. În arsenalul Kievului, Patriot rămâne singurul sistem capabil să facă față acestei amenințări specifice.

Efectele s-au văzut clar în dimineața zilei de luni, 6 iulie 2026, când forțele ucrainene au raportat doborârea a 31 de rachete de croazieră H-101 și a șase rachete Kalibr, însă nu au putut opri rachetele balistice Iskander și rachetele anti-navă Zircon lansate simultan de ruși.

Criza mondială de rachete

Problema Ucrainei este strâns legată de o criză globală de aprovizionare. Rachetele PAC-3 (cea mai modernă variantă pentru Patriot) sunt o resursă extrem de rară la nivel mondial. Războiul din Orientul Mijlociu și tensiunile din regiunea Golfului Persic au golit depozitele strategice ale aliaților occidentali.

Tom Karako, analist în cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) de la Washington, explică faptul că deficitul major provocat de conflictul regional cu Iranul a împins Ucraina mai jos pe lista de priorități pentru livrările imediate de rachete, în condițiile în care SUA încearcă în primul rând să își refacă propriile stocuri golite în ultimele șase luni.

Ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a anunțat că va iniția discuții urgente cu omologii săi din statele care dețin rezerve de rachete Patriot. Fedorov a subliniat un adevăr matematic dureros: la nivel mondial, într-o lună se produc mai puține rachete interceptoare decât are nevoie Ucraina pentru a respinge atacurile zilnice ale Rusiei.

În acest context, președintele Volodimir Zelenski a solicitat oficial Washingtonului acordarea unei licențe de producție. Drepturile asupra acestei tehnologii aparțin exclusiv Statelor Unite, iar în prezent doar Germania și Japonia dețin permisiunea de a le replica. Mai mult, componentele esențiale – precum capetele radar de autodistrugere și ghidare – sunt fabricate doar pe teritoriul american. Kievul susține că localizarea unei părți din producție în Ucraina ar ajuta nu doar la securizarea cerului ucrainean, ci și la refacerea mai rapidă a rezervelor strategice ale Pentagonului.