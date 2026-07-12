Remaniere guvernamentală de proporții la Kiev. Volodîmîr Zelenski anunță schimbarea premierului Iulia Svîrîdenko și o nouă strategie politică pentru Ucraina

Președintele ucrainean Volodîmîr Zelenski a anunțat o restructurare majoră a Cabinetului de Miniștri și a conducerii agențiilor de aplicare a legii. Această mișcare strategică vine în contextul necesității de a adapta politicile interne și externe ale țării la noile provocări geopolitice și militare din cursul anului 2026.

În centrul acestei remanieri se află chiar șefa executivului, Iulia Svîrîdenko. Zelenski a confirmat că a purtat discuții extinse cu aceasta privind viitorul guvernului și i-a oferit o nouă poziție diplomatică de rang înalt, axată pe gestionarea relațiilor cu un partener internațional cheie al Ucrainei.

Președintele și-a exprimat recunoștința pentru mandatul eficient și stabil al premierului, subliniind că așteaptă ca Parlamentul (Rada Supremă) să demareze procedurile legislative pentru validarea noilor numiri.

O nouă arhitectură pentru politica externă și provocările iernii

Conform declarațiilor transmise de liderul de la Kiev, Ucraina își recalibrează strategia politică. Schimbările structurale din cadrul politicii externe vor presupune desemnarea unor oficiali dedicați exclusiv pentru domenii prioritare. Printre acestea se numără cooperarea în domeniul apărării cu Statele Unite — în special acordurile privind licențele de producție pentru sistemele Patriot —, proiectul antibalistic european, integrarea în Uniunea Europeană, dar și relațiile bilaterale delicate cu vecini precum Polonia și Ungaria.

De asemenea, noi emisari vor gestiona legăturile cu statele din Orientul Mijlociu, regiunea Golfului, China și marile organizații internaționale.

Pe plan intern, noua echipă guvernamentală va trebui să răspundă rapid unor urgențe majore: sprijin sporit pentru regiunile din prima linie a frontului și cele de frontieră, accelerarea aprovizionării armatei cu armament de ultimă generație și drone, pregătirea infrastructurii critice pentru perioada dificilă a iernii, eficientizarea transformării companiilor de stat și gestionarea acordurilor de reconstrucție.

Iulia Svîrîdenko a reacționat prompt, confirmând restructurările și declarându-și disponibilitatea de a continua să servească interesele naționale ale Ucrainei pe frontul diplomatic. Aceasta are deja o experiență notabilă în negocierile internaționale, conducând recent misiuni diplomatice importante, precum cea din Estonia, axată pe tehnologia dronelor și sancțiunile împotriva Rusiei.

Cine sunt favoriții pentru fotoliul de prim-ministru?

Conform publicației Ukrainska Pravda, pe lista scurtă a președintelui Zelenski pentru postul de viitor premier se numără Serghei Korețki, directorul companiei Naftogaz și fost director al Ukrnafta, Denîs Șmîhal, actual ministru al Energiei, Mihailo Fedorov, ministrul Apărării, și Igor Terehov, primarul orașului Harkov.

Surse politice indică faptul că președintele Volodîmîr Zelenski a programat deja consultări directe cu acești candidați pentru a definitiva structura viitorului executiv, în timp ce identitatea șefilor din structurile de forță și securitate care urmează să fie înlocuiți rămâne, deocamdată, confidențială.