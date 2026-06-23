Noi explozii în Crimeea: o centrală termoelectrică din Kerci a luat foc, iar norul de fum s-a întins pe aproape 50 de kilometri

O incendiu de proporții a izbucnit luni, 23 iunie, la o centrală termoelectrică din orașul Kerci, în Crimeea ocupată, după ceea ce surse locale au descris drept un posibil atac. Potrivit canalului de Telegram „Krymski Veter”, un rezervor aflat pe teritoriul instalației energetice a fost cuprins de flăcări.

Primele informații au indicat că incendiul s-a produs în zona Arșînțevo, unde este amplasată Centrala Termoelectrică Kerci (Kamiș-Burun). Un martor a relatat pentru canalul de monitorizare că în zonă s-ar fi produs un impact înainte de izbucnirea focului.

Centrala asigură producerea energiei termice pentru locuitorii orașului și dispune de o capacitate electrică instalată de 30 MW și una termică de 103 Gcal/oră.

Ulterior, incendiul a fost confirmat de grupurile de monitorizare, care au publicat imagini satelitare ce surprind un impresionant nor de fum întins pe aproximativ 50 de kilometri.

În aceeași dimineață, un alt incendiu a fost semnalat în Simferopol, în apropierea centrului comercial „Dobroțen”. Inițial nu era clar ce anume ardea, însă ulterior canalul „Krymski Veter” a precizat că flăcările au cuprins depozitele rețelei comerciale. Până la momentul publicării informațiilor, autoritățile nu oferiseră detalii privind cauzele izbucnirii incendiului sau amploarea pagubelor.

Atac cu drone în noaptea precedentă

Incidentele au avut loc după o nouă noapte marcată de atacuri cu drone asupra Crimeei. Din cauza amenințării aeriene, circulația pe Podul Crimeii a fost suspendată temporar, iar locuitorii din mai multe zone ale peninsulei au raportat explozii și activitatea sistemelor de apărare antiaeriană.

În jurul orei 01.00, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă temporar în Simferopol și în unele localități din districtul Simferopol. Informațiile au fost distribuite de utilizatori ai rețelelor sociale, care au semnalat pene de curent și în raionul Sovietski din Crimeea ocupată.

Tot în cursul nopții, autoritățile ruse au instituit alertă aeriană în orașul Anapa, situat pe litoralul Mării Negre, în regiunea Krasnodar. Aproximativ o oră mai târziu, explozii au fost auzite și în Novorossiisk, unde canalele locale de Telegram au relatat despre intervenția sistemelor ruse de apărare antiaeriană împotriva dronelor.

Măsuri neobișnuite luate de administrația instalată de Rusia

În ultimele săptămâni au fost raportate și alte consecințe ale atacurilor asupra peninsulei ocupate. Șeful administrației proruse din Crimeea, Serghei Aksionov, a anunțat suspendarea vânzării benzinei către populație, fără a preciza cât timp va dura măsura.

De asemenea, autoritățile locale au decis să oprească temporar primirea copiilor în taberele de vacanță din peninsulă, invocând „situația actuală” de securitate.

Noile incendii și întreruperile de electricitate survin pe fondul intensificării atacurilor asupra infrastructurii și obiectivelor militare din Crimeea, teritoriu anexat de Rusia în 2014 și aflat frecvent în centrul confruntărilor dintre Moscova și Kiev.