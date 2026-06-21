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Criză de combustibil în Crimeea ocupată. Autoritățile ruse au suspendat vânzarea benzinei pentru populație și firme. Tot mai multe produse dispar de pe rafturile magazinelor

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Război în Ucraina
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Autoritățile instalate de Rusia în Crimeea au anunțat sâmbătă, 21 iunie, suspendarea vânzării de combustibil către populație și mediul de afaceri, pe fondul dificultăților tot mai mari de aprovizionare provocate de atacurile ucrainene asupra infrastructurii logistice din regiune.

Benzinăriile din Crimeea nu mai vând carburanți populației și firmelor/FOTO:X
Benzinăriile din Crimeea nu mai vând carburanți populației și firmelor/FOTO:X

Liderul administrației de ocupație din peninsulă, Serghei Aksionov, a transmis că, începând cu ora 9.00, stațiile de alimentare din Crimeea nu mai comercializează carburanți către cetățeni și companii.

Potrivit acestuia, benzina și motorina nu mai pot fi achiziționate nici cu numerar, nici prin plată electronică și nici pe bază de tichete. Combustibilul va fi distribuit exclusiv instituțiilor și serviciilor de stat.

„Toate deciziile ulterioare privind situația de pe piața carburanților vor fi comunicate suplimentar”, a precizat Aksionov într-un mesaj publicat pe Telegram.

Legătura cu Rusia, afectată după atacurile asupra infrastructurii din strâmtoarea Kerci

Anunțul vine în contextul în care autoritățile din regiunea rusă Krasnodar au informat că traficul de feriboturi prin strâmtoarea Kerci a fost suspendat temporar.

Șoferii de camioane care transportă mărfuri spre Crimeea au fost sfătuiți să utilizeze așa-numitul „coridor terestru” prin teritoriile ocupate din sudul Ucrainei.

Feriboturile care operează între Rusia și Crimeea reprezentau una dintre principalele rute pentru transportul combustibilului către peninsula anexată de Moscova în 2014.

Atacurile ucrainene au lovit noduri logistice esențiale

Măsurile de raționalizare a carburanților au fost anunțate la doar câteva ore după un nou val de atacuri cu drone atribuite Ucrainei.

În cursul nopții, un incendiu puternic a izbucnit la depozitul petrolier din portul comercial Kerci, situat pe strada Taman, în estul Crimeei ocupate.

Totodată, flăcările au cuprins și Portul „Kavkaz”, aflat pe malul rusesc al strâmtorii Kerci. Acesta este unul dintre cele mai importante centre logistice din zonă, deservind atât feriboturile auto, cât și pe cele feroviare care fac legătura cu peninsula.

Atacurile au afectat infrastructuri considerate vitale pentru aprovizionarea Crimeei și pentru susținerea operațiunilor militare ruse din sudul Ucrainei.

Anterior, comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei, Robert „Madiar” Brovdi, declara că unul dintre obiectivele strategice ale Kievului este izolarea Crimeei și întreruperea legăturilor logistice dintre peninsulă și Federația Rusă.

Lipsa combustibilului se agravează

Problemele privind aprovizionarea cu carburanți nu sunt noi în Crimeea.

În ultimele săptămâni, autoritățile de ocupație au semnalat în repetate rânduri dificultăți în livrarea benzinei și motorinei.

Guvernatorul instalat de Moscova la Sevastopol, Mihail Razvojaev, a recunoscut recent că distribuirea benzinei pe bază de tichete a trebuit amânată deoarece transporturile nu au mai ajuns la destinație după loviturile ucrainene asupra rutelor de aprovizionare.

Potrivit oficialului, mai multe camioane care transportau combustibil nu au reușit să ajungă în oraș din cauza problemelor logistice generate de război.

Tot mai multe produse dispar de pe rafturi

Pe lângă penuria de carburanți, locuitorii Crimeei reclamă și lipsa unor produse alimentare de bază.

În ultimele luni au apărut tot mai multe informații despre dispariția unor produse precum zahărul, făina, cerealele, sarea și pastele din magazinele peninsulei.

Mai multe lanțuri comerciale au introdus deja restricții privind cantitatea de produse care poate fi cumpărată de o singură persoană, o măsură care alimentează temerile privind agravarea problemelor de aprovizionare.

Evoluțiile din Crimeea sugerează că atacurile repetate ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice și logistice încep să producă efecte vizibile asupra vieții de zi cu zi din peninsula controlată de Rusia, afectând atât transporturile, cât și accesul populației la combustibil și produse esențiale.

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