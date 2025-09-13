De câte drone de interceptare este nevoie pentru a contracara o dronă Shahed?

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că pentru a contracara un atac masiv cu 800 de drone kamikaze rusești de tip Shahed, apărarea aeriană ucraineană are nevoie de cel puțin 1600 de drone de interceptare — adică un raport de 2 la 1. Însă realitatea din teren, avertizează experții militari, este mai complicată decât o simplă ecuație numerică, scrie focus.ua.

Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a 21-a ediții a conferinței „Yalta European Strategy” (YES), un forum internațional de politică externă unde liderul de la Kiev a cerut partenerilor occidentali sprijin financiar și militar imediat. „De ce astăzi? Pentru că mâine rușii vor avea altceva. Și noi trebuie să fim gata să răspundem — în oglindă”, a spus Zelenski, subliniind că Rusia deja folosește variante modificate ale dronelor, cu motoare mai rapide.

Costul unui singur interceptor se ridică la aproximativ 3000 de euro, dar, potrivit liderului ucrainean, „este un preț pe care trebuie să-l plătim pentru a opri invazia aeriană rusească”.

Experții militari: Realitatea de pe front este alta

Totuși, cifrele prezentate de Zelenski sunt considerate prea optimiste de unii specialiști din armata ucraineană. Iurii Kasianov, inginer radio și expert în recunoaștere aeriană, avertizează că în timpul zilei este nevoie, în medie, de cinci drone de interceptare pentru a doborî o singură dronă Shahed. Iar noaptea — chiar și zece.

Explicația? Dronelor FPV (first-person view), folosite pentru interceptare, le sunt necesare 10-25 de minute de zbor, dintre care o mare parte este consumată pentru urcarea la altitudine și identificarea țintei. Eficiența scade dramatic în condiții de vizibilitate redusă.

Costul unei singure doborâri, în aceste condiții, ajunge la 10.000 de dolari pe timp de zi și până la 40.000 de dolari pe timp de noapte. Aceste estimări ridică semne de întrebare asupra sustenabilității unei apărări aeriene bazate exclusiv pe interceptoare.

Într-o notă care reflectă tot mai multă presiune, Zelenski a subliniat că Ucraina trebuie să treacă de la apărare la ofensivă simetrică. „Dacă rușii lansează 800 de drone pe zi, noi ar trebui să răspundem cu cel puțin 1000. Doar așa vor simți și ei efectele războiului.”

În realitate, însă, răspunsul Ucrainei este de zece ori mai mic, după cum recunoaște chiar președintele. Motivele sunt multiple: lipsa stocurilor, capacitate de producție internă insuficientă și întârzieri în livrările externe.

Nu este prima dată când cifrele oficiale de la Kiev sunt puse sub semnul întrebării de specialiști. În timp ce președintele face apeluri publice pentru ajutor și arată o imagine controlată a situației, realitatea tehnică a frontului rămâne una mult mai complexă — cu riscuri logistice, tehnologice și financiare greu de gestionat pe termen lung.