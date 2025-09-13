search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

De câte drone de interceptare este nevoie pentru a contracara o dronă Shahed?

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că pentru a contracara un atac masiv cu 800 de drone kamikaze rusești de tip Shahed, apărarea aeriană ucraineană are nevoie de cel puțin 1600 de drone de interceptare — adică un raport de 2 la 1. Însă realitatea din teren, avertizează experții militari, este mai complicată decât o simplă ecuație numerică, scrie focus.ua.

Drona Shahed/FOTO:Arhiva
Drona Shahed/FOTO:Arhiva

Declarațiile au fost făcute în cadrul celei de-a 21-a ediții a conferinței „Yalta European Strategy” (YES), un forum internațional de politică externă unde liderul de la Kiev a cerut partenerilor occidentali sprijin financiar și militar imediat. „De ce astăzi? Pentru că mâine rușii vor avea altceva. Și noi trebuie să fim gata să răspundem — în oglindă”, a spus Zelenski, subliniind că Rusia deja folosește variante modificate ale dronelor, cu motoare mai rapide.

Costul unui singur interceptor se ridică la aproximativ 3000 de euro, dar, potrivit liderului ucrainean, „este un preț pe care trebuie să-l plătim pentru a opri invazia aeriană rusească”.

Experții militari: Realitatea de pe front este alta

Totuși, cifrele prezentate de Zelenski sunt considerate prea optimiste de unii specialiști din armata ucraineană. Iurii Kasianov, inginer radio și expert în recunoaștere aeriană, avertizează că în timpul zilei este nevoie, în medie, de cinci drone de interceptare pentru a doborî o singură dronă Shahed. Iar noaptea — chiar și zece.

Explicația? Dronelor FPV (first-person view), folosite pentru interceptare, le sunt necesare 10-25 de minute de zbor, dintre care o mare parte este consumată pentru urcarea la altitudine și identificarea țintei. Eficiența scade dramatic în condiții de vizibilitate redusă.

Costul unei singure doborâri, în aceste condiții, ajunge la 10.000 de dolari pe timp de zi și până la 40.000 de dolari pe timp de noapte. Aceste estimări ridică semne de întrebare asupra sustenabilității unei apărări aeriene bazate exclusiv pe interceptoare.

Într-o notă care reflectă tot mai multă presiune, Zelenski a subliniat că Ucraina trebuie să treacă de la apărare la ofensivă simetrică. „Dacă rușii lansează 800 de drone pe zi, noi ar trebui să răspundem cu cel puțin 1000. Doar așa vor simți și ei efectele războiului.”

În realitate, însă, răspunsul Ucrainei este de zece ori mai mic, după cum recunoaște chiar președintele. Motivele sunt multiple: lipsa stocurilor, capacitate de producție internă insuficientă și întârzieri în livrările externe.

Nu este prima dată când cifrele oficiale de la Kiev sunt puse sub semnul întrebării de specialiști. În timp ce președintele face apeluri publice pentru ajutor și arată o imagine controlată a situației, realitatea tehnică a frontului rămâne una mult mai complexă — cu riscuri logistice, tehnologice și financiare greu de gestionat pe termen lung.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Poliția face un apel public, după ce un nigerian ar fi bătut și violat o femeie în București. Ar fi mai multe victime
stirileprotv.ro
image
Decizie istorică. Înalta Curte a desființat sentința din Dosarul ICA și a stabilit că fosta judecătoare Camelia Bogdan a săvârșit abuz în serviciu
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Revoluție la ANAF! Cine va fi noul șef al Fiscului Bucureşti! Se schimbă toți directorii de colectare. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cine este Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk. Îl numea pe influencer un om „plin de ură și care răspândește ură”
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
digi24.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
”Cel mai înfricoșător om din lume” a dat lovitura și s-a transformat total!
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Preţul apartamentelor vechi a explodat. Cu cât s-a scumpit o locuinţă în centrul Capitalei în ultimele 3 luni
observatornews.ro
image
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Cum bați icrele ca să nu se taie niciodată. Cele trei reguli de care țin cont marii bucătari
playtech.ro
image
La 43 de ani, Serena Williams a luat o decizie neașteptată. Legendara sportivă a făcut marele anunț: „Am fost uluită când am văzut”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gică Hagi revine!
digisport.ro
image
Cristian Tudor Popescu, despre asasinarea lui Charlie Kirk: 'De ce nu simt empatie'
stiripesurse.ro
image
A murit medicul Ioan Sandu. Comunitatea medicală din Vâlcea este în doliu
kanald.ro
image
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ofertă de nerefuzat de la PPC. În 72 de ore, angajaţii companiei sunt la uşa ta!
romaniatv.net
image
Schimbare mare pentru clienții Hidoelectrica. Atenție, modificare pe factura după 12 septembrie
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare

OK! Magazine

image
Schimbare de macaz la Palat: William pierde teren în fața lui Harry. Tatăl lor, Regele Charles, este mai nou în conflict cu moștenitorul

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Cum să atragi banii? Reguli Feng Shui care te vor transforma într-un magnet al prosperității