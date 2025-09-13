search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Sancțiuni fără strategie. SUA ratează ținta în fața unei Rusii tot mai adaptabile

Război în Ucraina
Publicat:

Un nou raport al Congresului american scoate la iveală slăbiciunile profunde ale regimului de sancțiuni impus Rusiei, în lipsa unor obiective clare și măsurabile. Moscova s-a adaptat rapid, în timp ce Washingtonul pierde teren în lupta economică din umbra conflictului din Ucraina.

Rusia a găsit portițe pentru a eluda sancțiunile/FOTO:Arhiva

Deși sancțiunile americane au fost inițial prezentate drept un instrument de forță în izolarea Rusiei după invadarea Ucrainei în 2022, o evaluare recentă realizată de Oficiul de Audit Guvernamental (GAO) al Congresului arată o realitate mult mai nuanțată — și îngrijorătoare.

La mai bine de doi ani de la impunerea acestor măsuri, raportul avertizează că lipsa unei strategii coerente și a unor criterii de evaluare cuantificabile face ca impactul real asupra economiei ruse să fie, în cel mai bun caz, limitat și temporar.

Un început promițător, o strategie care se fisurează

În primul an, sancțiunile au avut un efect economic dur asupra Rusiei: o scădere estimată de șase puncte procentuale din PIB și blocarea unor rute critice de aprovizionare. Însă acest șoc inițial s-a estompat rapid.

Conform raportului GAO, în anii 2023 și 2024, creșterea economică a Rusiei a revenit la niveluri comparabile cu cele preconflict — semn clar că Moscova a reușit să-și refacă mecanismele economice și să eludeze restricțiile occidentale prin rețele comerciale alternative și adaptabilitate logistică.

Rețele paralele, flotă fantomă și un joc de-a v-ați ascunselea

O vulnerabilitate majoră identificată de auditori o reprezintă așa-numita "flotă fantomă" — o rețea de petroliere vechi, neasigurate de companii occidentale, dar care continuă să transporte petrol rusesc spre piețele globale, în ciuda plafonului de preț impus de G7.

Chiar și în fața acestor restricții, livrările continuă aproape nestingherite. Sancțiunile recente ale SUA au forțat devierea unor nave dinspre rafinăriile din India, dar acest lucru nu a blocat circuitul — ci l-a redirecționat.

Pe lângă sectorul energetic, raportul scoate în evidență persistența accesului Rusiei la tehnologie militară avansată. Deși exporturile directe sunt restricționate, echipamentele continuă să ajungă la Moscova prin rețele complexe din țări terțe — China, Turcia, India, Emiratele Arabe Unite, Iran și altele.

Departamentul Comerțului al SUA a anunțat în această săptămână noi restricții asupra a 45 de companii din aceste state, acuzate fie că au furnizat direct tehnologie armatei ruse, fie că au deturnat echipamente prin intermediari fictivi.

Departamentul Comerțului din SUA a anunțat restricții la export pentru companii din Rusia, China, India, Turcia și alte țări. Proiectul documentului a fost publicat în Registrul Federal al SUA.

Restricțiile vor afecta 23 de companii chineze, trei companii turcești, două din Emiratele Arabe Unite și câte una din India, Iran, Singapore și Taiwan. Departamentul SUA afirmă că unele dintre aceste companii au furnizat tehnologie armatei ruse, în timp ce altele au fost implicate în deturnarea de componente, ascunzând în același timp adevărații destinatari.

„Aceste organizații au fost identificate de guvernul SUA ca acționând contrar intereselor de securitate națională sau de politică externă ale Statelor Unite”, a declarat Departamentul Comerțului.

Sancțiunile SUA au obligat navele care transportau petrol rusesc să își schimbe cursul dinspre India. Cel puțin două nave încărcate cu petrol rusesc au fost deviate din India către alte destinații după noile sancțiuni SUA. Încărcăturile erau destinate rafinăriilor indiene.

Un mecanism de sancționare fără criterii de succes

Poate cel mai grav semnal de alarmă tras de GAO este faptul că agențiile americane nu au stabilit obiective clare și cuantificabile pentru politicile de sancționare.

„Fără aceste repere, este imposibil de evaluat dacă măsurile luate au avut un impact strategic real”, se arată în raport. Mai mult, lipsa unei metodologii de evaluare face ca sancțiunile să pară mai degrabă gesturi simbolice decât instrumente eficiente de politică externă.

Un exemplu concret este lipsa unui sistem de monitorizare a eficienței în blocarea activelor rusești înghețate. Deși sumele anunțate se ridică la miliarde de dolari, nu există un mecanism prin care să se poată evalua dacă aceste măsuri au dus la descurajarea comportamentelor ilegale sau au avut vreun efect asupra deciziilor strategice ale Kremlinului.

Avertisment privind viitorul programelor de sancționare

GAO atrage atenția și asupra riscurilor de sustenabilitate ale regimului de sancțiuni. Două birouri ale Departamentului de Stat, care gestionează aceste politici, nu au făcut o evaluare a riscurilor după ce finanțarea suplimentară, în valoare de peste 164 de milioane de dolari, expiră la finalul lui 2025.

Lipsa unei planificări pentru perioada de după acest termen pune sub semnul întrebării capacitatea SUA de a menține același nivel de presiune economică asupra Rusiei.

Recomandările GAO: măsuri urgente, reticență birocratică

Raportul recomandă, în termeni clari, stabilirea de obiective concrete, măsurabile, pentru fiecare categorie de sancțiuni și controale la export. În plus, se cere evaluarea riscurilor legate de finanțarea viitoare a acestor politici.

Departamentele Comerțului și Trezoreriei au acceptat recomandările. Departamentul de Stat, în schimb, s-a arătat rezervat, motivând că obiectivele prea rigide ar putea restrânge flexibilitatea diplomatică. Această reținere indică o tensiune structurală între nevoia de adaptabilitate politică și cerința de responsabilitate instituțională.

O politică externă în căutare de repere

Raportul GAO funcționează ca o oglindă rece a realității: fără un sistem clar de măsurare a eficienței, SUA riscă să continue o politică de sancționare costisitoare, dar lipsită de impact real. Iar dacă mecanismele actuale nu sunt ajustate, riscul cel mare este ca acest instrument-cheie de influență geopolitică să devină, în timp, irelevant.

Într-o lume în care adversarii geopolitici devin tot mai agili, succesul nu mai ține doar de voință politică, ci de capacitatea de a evalua, adapta și anticipa. Iar acest lucru începe cu o întrebare simplă, pe care, potrivit raportului GAO, Washingtonul încă nu și-a pus-o cu seriozitate: funcționează cu adevărat ceea ce facem?

