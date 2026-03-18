„Negocierile sunt amânate la nesfârșit”. Zelenski vorbește despre un „sentiment sumbru” pe fondul războiului din Iran

Escaladarea conflictului după loviturile lansate de SUA și Israel asupra Iranului a mutat tensiunile din plan militar în cel diplomatic, cu reverberații directe asupra altor crize globale. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, avertizează că situația din Orientul Mijlociu îi provoacă „un foarte prost presentiment” în ceea ce privește evoluția războiului din Ucraina și subliniază că negocierile de pace sunt „constant amânate”.

Liderul de la Kiev a lansat, totodată, un apel către președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer, cerându-le să se întâlnească pentru a ajunge la o poziție comună, în contextul schimburilor de replici tot mai tensionate dintre cei doi.

„Mi-aș dori foarte mult ca Trump să aibă o întâlnire cu Starmer, pentru a găsi o poziție comună”, a declarat Zelenski.

Conflictul, amplificat de atacurile asupra Iranului, a degenerat rapid într-o confruntare diplomatică. Trump și-a criticat dur aliații din NATO, acuzând lipsa de implicare, în timp ce Starmer a fost pus sub presiune pentru reținerea sa militară. Într-un discurs recent, liderul de la Casa Albă l-a descris pe premierul britanic că „nu este un Winston Churchill”, adăugând că, deși îl consideră „o persoană plăcută”, este „dezamăgit” de acesta.

Replica Londrei nu a întârziat. Starmer a transmis ferm că Marea Britanie nu va permite să fie atrasă într-un conflict mai amplu.

În paralel, Zelenski își continuă turneul diplomatic: după o vizită la Paris, acesta urmează să ajungă la Madrid, într-un moment în care atenția internațională riscă să se mute de pe războiul din Ucraina, aflat deja în al patrulea an, către criza din Orientul Mijlociu. Premierul britanic a subliniat că menținerea focusului asupra Ucrainei rămâne esențială.

„Regimurile din Rusia și Iran seamănă prin ura care le definește, de aceea sunt și aliați. Ne dorim ca astfel de regimuri, construite pe ură, să nu învingă niciodată și să nu amenințe Europa sau partenerii noștri”, a punctat Zelenski.

Pe fondul acestor tensiuni, Londra a refuzat inițial să permită SUA utilizarea bazelor aeriene britanice pentru lovituri, invocând dreptul internațional. Ulterior, Starmer și-a nuanțat poziția, acceptând folosirea acestora pentru „scopuri defensive, limitate și bine definite”.

Decizia inițială a stârnit nemulțumirea lui Trump, care a criticat în repetate rânduri guvernul britanic, afirmând că relațiile bilaterale „nu mai sunt ce au fost”. Criticile au continuat și după apariția informațiilor privind o posibilă desfășurare de nave britanice în Orientul Mijlociu, liderul american sugerând că Washingtonul „nu mai are nevoie” de acest tip de sprijin.

În același timp, potrivit unor diplomați europeni implicați în discuțiile cu Ucraina, inițiativa americană de pace pentru încheierea războiului cu Rusia își pierde din avânt. Interesul tot mai scăzut al lui Trump pentru negocieri și concentrarea asupra conflictului cu Iranul reduc presiunea asupra Moscovei.

Surse diplomatice indică faptul că această evoluție avantajează Rusia, pe fondul creșterii prețurilor la petrol, al relaxării sancțiunilor americane și al epuizării accelerate a stocurilor de muniție necesare Ucrainei