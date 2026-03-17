21 de drone s-au îndreptat spre România în timpul atacului rusesc asupra Ucrainei. Radu Miruță: „Niciuna nu a intrat în spațiul aerian românesc”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat marți că nu mai puțin de 21 de drone s-au îndreptat spre România în timpul atacurilor rusești din noaptea precedentă asupra unor zone din Ucraina aflate în apropierea graniței românești, însă niciuna nu a pătruns în spațiul aerian al țării.

Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, mai multe fragmente de drone au fost descoperite în zona localităţii Plauru. În timpul incidentului, Armata Română a ridicat de la sol două aeronave F-16 Fighting Falcon pentru monitorizarea situaţiei.

„Situaţia de la Plauru de noaptea trecută nu a presupus o incursiune în spaţiul aerian românesc. Azi noapte au venit 21 de drone înspre România, nu au intrat în România. Se întâmplă uneori să mai intre într-o porţiune foarte îngustă”, a declarat ministrul Apărării.

El a explicat că nu toate astfel de situaţii pot fi detectate întotdeauna de radare, din cauza reliefului sau a zonei în care evoluează dronele.

„Nu tot timpul putem să prindem pe radare aceste situaţii. E o chestiune de relief, e o chestiune şi de zona în care se poate angaja o dronă, că nu poţi să dai o dronă jos dacă asta presupune explozia deasupra a două-trei case. Armata Română analizează toate aceste scenarii”, a afirmat Miruţă, într-o declaraţie acordată jurnaliştilor la Parlament.

Dronă descoperită şi în Republica Moldova

În urma atacului rusesc, autorităţile din Republica Moldova au anunţat marţi că o dronă a fost descoperită pe un câmp situat la aproximativ 500 de metri de frontiera cu Ucraina.

Potrivit verificărilor efectuate de poliţişti, aparatul de zbor era încă activ şi conţinea un dispozitiv explozibil.

Ministrul Apărării: România are capacităţi defensive în cazul unei ameninţări balistice din Iran

În acelaşi context, ministrul Apărării a afirmat că România dispune de capacităţi defensive în cazul unei potenţiale ameninţări balistice din partea Iran.

„Declarațiile explicite menționate ieri făceau referire la situația politică și juridică, deci nu la situația militară. Eu vă spun că suntem foarte responsabili”, a precizat Miruţă.

El a adăugat că toate scenariile au fost analizate după decizia adoptată săptămâna trecută de Parlamentul României privind prezenţa militară americană pe teritoriul ţării.

Potrivit ministrului, trupele Statele Unite ale Americii aflate pe teritoriul României nu vor pleca încărcate cu bombe sau alte componente explozibile.