Miercuri, 18 Februarie 2026
Scenariile războiului în 2026: ce ar trebui să facă Ucraina pentru a ieși din impas

Publicat:

Războiul dintre Rusia și Ucraina ar putea căpăta, în 2026, un caracter tot mai regional, extinzându-se dincolo de linia frontului și mutând o parte semnificativă a confruntării în aer și pe mare. Aceasta este evaluarea analistului militar Michael Kofman, de la Carnegie Endowment for International Peace, într-o analiză publicată de revista Foreign Affairs.

Rîzboiul din Ucraina intră în al cincilea an/FOTO:Profimedia
Rîzboiul din Ucraina intră în al cincilea an/FOTO:Profimedia

Potrivit acestuia, deși luptele terestre ar putea rămâne într-un impas relativ, atacurile reciproce asupra infrastructurii critice, navelor și spațiului aerian s-ar putea intensifica. Rusia ar putea continua să testeze limitele în apropierea spațiului aerian al NATO, în timp ce Ucraina și-ar extinde capacitatea de a lovi ținte navale și energetice rusești, inclusiv în Marea Neagră.

Un conflict care depășește linia frontului

Kofman observă că dinamica războiului s-a schimbat treptat. Kievul a demonstrat că poate lovi petroliere rusești și alte obiective maritime, în timp ce Moscova a desfășurat acțiuni hibride sau operațiuni de influență pe teritoriul statelor membre NATO. În opinia analistului, aceste evoluții indică o „regionalizare” a conflictului.

În același timp, Ucraina se confruntă cu dificultăți legate de decalajul tehnologic și de fluctuațiile sprijinului extern. Totuși, Kofman subliniază că uneori schimbări aparent minore pot produce efecte semnificative. El amintește, de exemplu, impactul restricționării accesului forțelor ruse la terminale Starlink, care a afectat capacitățile operaționale ale acestora.

„Aceste campanii se vor extinde probabil, pe măsură ce pe câmpul de luptă persistă un impas relativ. Dar există întotdeauna posibilitatea ca tranzițiile graduale să devină brusc decisive”, notează analistul.

2026 – un an de uzură sau de oportunitate?

Analiza trece în revistă evoluția conflictului din 2022 până la începutul lui 2026. Anul 2025 este descris ca o perioadă de recalibrare diplomatică pentru Kiev, în contextul relației cu noua administrație americană condusă de Donald Trump, și al unei implicări mai accentuate a statelor europene.

În paralel, Moscova ar fi încercat să transmită semnale privind disponibilitatea pentru negocieri, continuând însă atacurile asupra infrastructurii și presiunea pe front.

Pentru 2026, Kofman sugerează că Ucraina ar putea încerca să transforme războiul de uzură într-un an al presiunii economice asupra Rusiei. Consolidarea capacităților de lovire la distanță și intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice rusești ar putea viza slăbirea finanțelor Moscovei.

Ce ar trebui să facă Ucraina

Analistul identifică mai multe priorități pentru Kiev în al cincilea an de război:

-stabilizarea liniei frontului;

-reducerea vulnerabilității în fața atacurilor asupra infrastructurii critice;

-utilizarea pe scară mai largă a dronelor și rachetelor produse intern pentru a crește costurile impuse Rusiei.

Un element-cheie este reducerea asimetriei în ceea ce privește raza de acțiune a loviturilor. În prezent, Rusia beneficiază de o capacitate superioară de a lovi în profunzime. Corectarea acestui dezechilibru ar permite Ucrainei să depășească faza de uzură și să obțină rezultate operaționale mai consistente.

Perspectivele Moscovei

Președintele rus Vladimir Putin nu își dorește atât câștiguri teritoriale, cât distrugerea completă a Ucrainei, a recunoscut Kofman. În același timp, rușii acționează pe fondul dorinței Washingtonului de a realiza pacea până în vara anului 2026. În același timp, atacurile asupra spatelui Ucrainei se intensifică în speranța că țara va capitula. Ambele „pariuri” ale Kremlinului nu au funcționat și, în același timp, problemele economice ale rușilor se vor agrava în noul an.

„Întrebarea cheie va fi care va fi mai sustenabilă: ofensiva Rusiei sau apărarea Ucrainei. Bătăliile de anul trecut sugerează că, în al cincilea an al războiului, perspectivele militare ale Moscovei nu s-au îmbunătățit semnificativ, în timp ce tensiunile economice cresc”, a conchis Kofman.

