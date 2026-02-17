Negocierile de pace de la Geneva se complică. Diferențe de opinie între grupul lui Budanov și celui al fostul șef al cabinetului lui Zelenski

În interiorul delegației ucrainene prezente la Geneva pentru negocieri trilaterale în perioada 17-18 februarie ar fi apărut divergențe legat de momentul oportun pentru a încheia un acord de pace, pe fondul și al altor evoluții care complică procesul discuțiilor, relatează Economist.

Publicația scrie, citând surse, că s-ar fi conturat două grupuri, care ar avea o percepție diferită asupra celui mai bun moment pentru încheierea unui acord de pace. Grupul condus de șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Kirilo Budanov, ar favoriza un acord rapid mediat de Statele Unite, pe fondul temerilor că „fereastra de oportunitate s-ar putea închide în curând”. Celălalt grup, care s-ar afla „sub influența” lui Andrii Iermak, demis din funcția de șef al cancelariei prezidențiale din cauza unui scandal de corupție nu ar privi cu entuziasm ideea unui acord rapid. Poziția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski s-ar situa undeva la mijloc.

The Economist notează că atât Rusia, cât și Ucraina au selectat personalități mai pragmatice în echipele lor de negociatori în 2026.

În special, Kirilo Budanov, fostul șef al Serviciilor de Informații ale Apărării din Ucraina, a făcut o impresie puternică în calitate de noul șef de facto al delegației ucrainene.

O sursă apropiată echipei ucrainene a evaluat șansele unui progres în negocieri ca fiind „ 50-50 ”.

Între timp, Kremlinul l-a readus neașteptat în delegația rusă pe Vladimir Medinski ca șef al echipei sale de negocieri. Editorialistul ziarului The Economist îl descrie pe Medinski drept „un demagog cu o înclinație pentru fantezia istorică”.

