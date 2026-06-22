search
Luni, 22 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Motivul surprinzător pentru care un bărbat a fost concediat. Instanța i-a acordat peste 10.000 de euro

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un tânăr de 24 de ani a câștigat în instanță despăgubiri de peste 10.000 de euro, după ce a contestat decizia angajatorului de a-l concedia. Judecătorii au considerat că măsura luată de companie a fost nejustificată.

Tânărul a contestat decizia angajatorului de a-l concedia FOTO Shutterstock
Tânărul a contestat decizia angajatorului de a-l concedia FOTO Shutterstock

Un angajat al unei companii de închirieri auto din Almere, Olanda, a fost concediat disciplinar după ce a luat mai multe fructe din coșul pus la dispoziția salariaților decât era permis. Totuși, instanța a considerat că sancțiunea a fost disproporționată, iar firma este obligată acum să îi plătească despăgubiri de peste 10.000 de euro, potrivit RTL.

Decizia reiese dintr-o hotărâre recentă a Curții de Apel Arnhem-Leeuwarden.

Tânărul, în vârstă de 24 de ani, lucra din 2023 ca agent de închirieri la compania Autoradam din Almere, în paralel cu studiile. La începutul anului 2024, firma a introdus coșuri cu fructe la locul de muncă pentru a-i încuraja pe angajați să adopte o alimentație mai sănătoasă.

În martie 2025, camerele de supraveghere au surprins cum angajatul a pus mai multe fructe într-o pungă de hârtie la sfârșitul programului și le-a luat cu el. De asemenea, i-a oferit unui coleg un ciorchine întreg de banane. În total, aproximativ un sfert din stocul de fructe a dispărut dintr-o singură mișcare.

După ce a fost întrebat despre incident de către angajator, bărbatul a fost suspendat, iar la scurt timp a fost concediat disciplinar pentru „furt de fructe”. Compania a susținut și că acesta ar fi furat punga de hârtie în care transportase fructele.

Concedierea, contestată în instanță

Nemulțumit de decizie, angajatul a contestat concedierea în instanță. El a invocat mai multe circumstanțe atenuante. Fiind perioada Ramadanului, nu putea consuma fructele imediat, motiv pentru care le-a luat acasă. În plus, a explicat că lucra de obicei în weekend, iar atunci coșurile cu fructe erau adesea aproape goale.

Bărbatul a mai arătat că pierderea locului de muncă i-a provocat probleme serioase. A rămas fără venituri într-un moment în care partenera sa era însărcinată, iar el trebuia să își plătească studiile. Agenția pentru prestații sociale a considerat că își pierduse serviciul din vina proprie și, prin urmare, nu i-a acordat indemnizație de șomaj. Abia în luna septembrie și-a găsit un nou loc de muncă.

Inițial, argumentele sale nu au convins instanța. În iulie 2025, judecătoria din Almere a decis că concedierea fusese justificată. Angajatul a atacat însă hotărârea, iar Curtea de Apel a ajuns la o concluzie diferită.

Judecătorii au apreciat că gestul său a fost „nepotrivit” și „lipsit de colegialitate”, dar nu suficient de grav pentru a justifica o concediere disciplinară. În opinia instanței, compania ar fi trebuit să se limiteze la un avertisment.

Curtea a subliniat că politica de toleranță zero față de furt invocată de Autoradam nu poate fi aplicată în acest caz. „În această situație este vorba despre bunuri destinate angajaților, care puteau fi luate și consumate fără plată”, se arată în motivarea deciziei. De asemenea, compania nu avertizase că luarea sau consumarea mai multor fructe ar putea duce la concediere disciplinară.

Judecătorii au concluzionat că bărbatul a fost concediat pe nedrept. Acesta nu și-a mai dorit însă să revină la locul de muncă, astfel că Autoradam trebuie să îi plătească mai multe compensații financiare.

În primul rând, fostul angajat va primi o indemnizație de tranziție de 950 de euro. În plus, are dreptul la salariul aferent perioadei de preaviz, în valoare de aproximativ 2.200 de euro. La acestea se adaugă despăgubiri de 7.500 de euro pentru concedierea nelegală.

În total, compania trebuie să îi plătească 10.650 de euro.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planta aromatică asociată cu îmbunătățirea memoriei și reducerea stresului. Specialiștii explică beneficiile multiple pentru organism
digi24.ro
image
Ce portofolii noi a obținut PSD în Guvernul Veștea. Cum ar asigura social-democrații cele 233 de voturi necesare învestirii
stirileprotv.ro
image
Mercosur, oportunitate sau calamitate pentru agricultura românească? Un celebru analist economic explică pentru Gândul cum poate câștiga România de pe urma controversatului acord
gandul.ro
image
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
mediafax.ro
image
S-a terminat! Jucătorul de legendă pleacă definitiv de la FCSB. Anunț oficial
fanatik.ro
image
Culisele Congresului PNL. Război total contra PSD, discurs virulent anti-sistem și pariul de moment
libertatea.ro
image
Cum a ajuns limbajul secret al prizonierilor din lagărele sovietice să fie vorbit astăzi de milioane de oameni pe internet
digi24.ro
image
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
gsp.ro
image
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese, fac asta la TV"
digisport.ro
image
Vești bune pentru românii care vor o locuință: Bucureștiul ajunge în top 5 cele mai accesibile piețe ipotecare din UE
click.ro
image
Cum va arăta turnul-cub în care „încap 20 de Empire State Building”. Arabia Saudită reia lucrările la cea mai mare clădire din lume
antena3.ro
image
Bucureştiul prinde viaţă în weekend: cinci evenimente de neratat
zf.ro
image
Zi caniculară în România. Oraşele care s-au topit la 38-40 de grade
observatornews.ro
image
DOLIU în lumea sportului! Alex, fiul legendarului fotbalist, a murit la doar 38 de ani 😢
cancan.ro
image
Modificare la pensii: De la 1 iulie crește vârsta de pensionare. Milioane de români, afectați direct
newsweek.ro
image
FOTO. Iuliana Pepene, imagini spectaculoase la Mykonos! Prezentatoarea a atras privirile
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu banii tăi dacă îi ții la bancă în 2026. Explicația fenomenului financiar care afectează milioane de români
playtech.ro
image
Răsturnare de situație: Alex Băluță refuză Poli Timișoara și semnează cu o contracandidată la promovare! Update Exclusiv
fanatik.ro
image
Un român a aflat cât costă să ia un taxi Bolt până în Grecia. Ajunge la destinație în 10 ore
ziare.com
image
Ungurii, după ce Istvan Kovacs a arbitrat meciul 1.000 la Cupa Mondială: "Oficial este român"
digisport.ro
image
Soția lui Luis Gabriel, Haziran, este însărcinată pentru a treia oară. Anunțul a fost făcut într-un mod inedit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Premierul desemnat Adrian Veştea, anunţ surpriză duminică la miezul nopţii
romaniatv.net
image
Horoscop 22 iunie. Ziua în care se încheie mai multe capitole importante pentru nativi
mediaflux.ro
image
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Micii românești, printre delicatesele pregătite de chefi cu stele Michelin la festivalul Meat & Fire din Barcelona
actualitate.net
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă
click.ro
image
Cătălin Măruță, întâmplare neașteptată în Sibiu. Ce s-a întâmplat când a vrut să își comande micul dejun
click.ro
image
Țara vecină în care o casă se vinde sub 30.000 de euro: „85 de metri pătrați plus anexe. Teren de 18 ari”
click.ro
soții Ceaușescu foto GettyImages 901900356(2) jpg
Elena Ceaușescu avea un apelativ vulgar în satul natal, pentru că nu purta lenjerie intimă. Așa l-a cucerit pe Nicolae Ceaușescu?
okmagazine.ro
2392286 jpg
Horoscop pentru final de iunie. Cine câștigă, cine pierde și cine își schimbă viața?
clickpentrufemei.ro
Monede de aur și bijuterii recuperate de pe epava navei Dom van Keulen (© British Museum)
Misterul epavei din secolul al XVII-lea, care conținea 400 de monede de aur, rezolvat în sfârșit după 30 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Moment surpriză pentru Andreea Popescu în taxi. Ce gest a făcut șoferul: „Poate vă dați jos, că nu știu ce fac”
image
O bucureșteancă a vrut să ajungă cu Bolt din București până în Grecia. Cât i-a cerut aplicația pentru cursă

OK! Magazine

image
Cea mai influentă amantă a Regelui Charles al II-lea a rămas în istorie nu pentru scandaluri. Altceva i-a fascinat pe toți

Click! Pentru femei

image
Solstițiul de vară din 21 iunie 2026 și deciziile care îți pot influența următoarele luni

Click! Sănătate

image
Cum ar putea fi boala Alzheimer descoperită cu 8 ani înainte de pierderile de memorie