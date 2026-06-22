Motivul surprinzător pentru care un bărbat a fost concediat. Instanța i-a acordat peste 10.000 de euro

Un tânăr de 24 de ani a câștigat în instanță despăgubiri de peste 10.000 de euro, după ce a contestat decizia angajatorului de a-l concedia. Judecătorii au considerat că măsura luată de companie a fost nejustificată.

Un angajat al unei companii de închirieri auto din Almere, Olanda, a fost concediat disciplinar după ce a luat mai multe fructe din coșul pus la dispoziția salariaților decât era permis. Totuși, instanța a considerat că sancțiunea a fost disproporționată, iar firma este obligată acum să îi plătească despăgubiri de peste 10.000 de euro, potrivit RTL.

Decizia reiese dintr-o hotărâre recentă a Curții de Apel Arnhem-Leeuwarden.

Tânărul, în vârstă de 24 de ani, lucra din 2023 ca agent de închirieri la compania Autoradam din Almere, în paralel cu studiile. La începutul anului 2024, firma a introdus coșuri cu fructe la locul de muncă pentru a-i încuraja pe angajați să adopte o alimentație mai sănătoasă.

În martie 2025, camerele de supraveghere au surprins cum angajatul a pus mai multe fructe într-o pungă de hârtie la sfârșitul programului și le-a luat cu el. De asemenea, i-a oferit unui coleg un ciorchine întreg de banane. În total, aproximativ un sfert din stocul de fructe a dispărut dintr-o singură mișcare.

După ce a fost întrebat despre incident de către angajator, bărbatul a fost suspendat, iar la scurt timp a fost concediat disciplinar pentru „furt de fructe”. Compania a susținut și că acesta ar fi furat punga de hârtie în care transportase fructele.

Concedierea, contestată în instanță

Nemulțumit de decizie, angajatul a contestat concedierea în instanță. El a invocat mai multe circumstanțe atenuante. Fiind perioada Ramadanului, nu putea consuma fructele imediat, motiv pentru care le-a luat acasă. În plus, a explicat că lucra de obicei în weekend, iar atunci coșurile cu fructe erau adesea aproape goale.

Bărbatul a mai arătat că pierderea locului de muncă i-a provocat probleme serioase. A rămas fără venituri într-un moment în care partenera sa era însărcinată, iar el trebuia să își plătească studiile. Agenția pentru prestații sociale a considerat că își pierduse serviciul din vina proprie și, prin urmare, nu i-a acordat indemnizație de șomaj. Abia în luna septembrie și-a găsit un nou loc de muncă.

Inițial, argumentele sale nu au convins instanța. În iulie 2025, judecătoria din Almere a decis că concedierea fusese justificată. Angajatul a atacat însă hotărârea, iar Curtea de Apel a ajuns la o concluzie diferită.

Judecătorii au apreciat că gestul său a fost „nepotrivit” și „lipsit de colegialitate”, dar nu suficient de grav pentru a justifica o concediere disciplinară. În opinia instanței, compania ar fi trebuit să se limiteze la un avertisment.

Curtea a subliniat că politica de toleranță zero față de furt invocată de Autoradam nu poate fi aplicată în acest caz. „În această situație este vorba despre bunuri destinate angajaților, care puteau fi luate și consumate fără plată”, se arată în motivarea deciziei. De asemenea, compania nu avertizase că luarea sau consumarea mai multor fructe ar putea duce la concediere disciplinară.

Judecătorii au concluzionat că bărbatul a fost concediat pe nedrept. Acesta nu și-a mai dorit însă să revină la locul de muncă, astfel că Autoradam trebuie să îi plătească mai multe compensații financiare.

În primul rând, fostul angajat va primi o indemnizație de tranziție de 950 de euro. În plus, are dreptul la salariul aferent perioadei de preaviz, în valoare de aproximativ 2.200 de euro. La acestea se adaugă despăgubiri de 7.500 de euro pentru concedierea nelegală.

În total, compania trebuie să îi plătească 10.650 de euro.