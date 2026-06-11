Scandal la xAI a lui Elon Musk. Un fost inginer susține că a fost concediat abuziv după ce a avertizat asupra unor riscuri de securitate și a intentat proces

Un fost inginer al companiei xAI, fondată de Elon Musk, a intentat un proces în California, acuzând compania că l-a concediat după ce a atras atenția asupra riscurilor asociate dezvoltării inteligenței artificiale.

Devin Kim susține că a fost vizat de conducere după ce a insistat asupra introducerii unor mecanisme de siguranță pentru chatbotul Grok, produsul principal al xAI, potrivit Reuters.

Fostul angajat afirmă că a avertizat în mod repetat că lipsa unor măsuri adecvate ar putea duce la încălcări grave ale legii, inclusiv discriminare sau utilizări periculoase ale tehnologiei.

Proces depus înaintea listării SpaceX

Acțiunea în instanță a fost depusă cu doar câteva zile înainte de listarea la bursă a SpaceX, considerată una dintre cele mai mari oferte publice inițiale din istorie.

În documentele depuse, Kim susține că „eșecul xAI de a prioritiza siguranța AI, în special în ceea ce privește Grok, garanta practic că Compania va comite acte ilegale, de la comentarea discriminării până la proliferarea armelor de distrugere în masă”, acuzând conducerea că nu a tratat suficient de serios aceste riscuri.

Concediere bruscă după conflicte interne

Reclamantul afirmă că a fost printre primii angajați ai xAI, fiind recrutat în 2024 și promovat rapid într-o poziție de conducere.

Devin Kim susține că Elon Musk ar fi susținut implementarea unor proceduri riguroase de testare, însă această viziune nu ar fi fost împărtășită de toți liderii companiei.

Bărbatul ar fi fost concediat brusc în septembrie 2025, chiar înainte de a susține o prezentare internă despre siguranța inteligenței artificiale.

Inginerul acuză xAI și SpaceX de concediere abuzivă și represalii, invocând încălcarea legislației din statul California. Fostul angajat solicită despăgubiri financiare, fără a preciza însă o valoare exactă.

Până în acest moment, cele două companii nu au comentat oficial acuzațiile.

Devin Kim ocupă, în prezent, funcția de președinte al organizației nonprofit Center for AI Safety, dedicată studierii riscurilor generate de inteligența artificială.

xAI a fost lansată de Elon Musk în 2023 ca o alternativă mai sigură la OpenAI, organizație pe care omul de afaceri a ajutat-o să o fondeze în trecut.

În ultimii ani, companiile lui Musk au fost implicate în mai multe controverse legate de siguranță, inclusiv în ceea ce privește condițiile de muncă și utilizarea tehnologiilor emergente.